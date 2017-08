Autósok, figyelem - kedd reggeltől zárva a rakpart

Már kedden reggel 9-től lezárják a forgalom elől a Huszár Mátyás rakpartot, ahol csütörtökön indul a vasárnapig tartó Rakpartfeszt – Kézműves sörünnep, amelyet az ünnepi tűzijáték zár vasárnap este. Parkolni egyébként már hétfő este is tilos volt a területen. A rakpartot csak augusztus 21-én, hétfőn déltől használhatják újra a gépjárművek.



Egyelőre úgy tűnik, az időjárás nem veszélyezteti a negyedórás ünnepi tűzijáték megrendezését, amely Németh István, a rendezvényt koordináló Szegedi Városkép és Piac Kft. igazgatója szerint a Dél-Alföld leglátványosabbja lesz. A 2,9 millió forintba kerülő, 21 órakor kezdődő látványosságot népszerű filmzenékre komponálták, és a nemzeti színű rakparti installáció mellett a szőke Tiszára is utal, a folyót ugyanis rakétákkal aranyszínűre festik – árulta el Bácskai Dániel pirotechnikus. A rakétákat idén is a Partfürdőről lövik majd fel. Mivel a tűzijáték egyik visszatérő eleme a Belvárosi hídról aláhulló görögtűz, a biztonság érdekében 20-án a régi híd kerékpársávját is lezárják – tudtuk meg.