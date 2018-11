Az ásotthalmi az ország első erdőőri iskolája - A magyar erdészképzést ünnepelték

Magyarország első erdőőri szakiskolája 1883. október 10-én nyitotta meg kapuit Ásotthalmon. Akkor két tanárral és tizenegy diákkal indult meg az oktatás. Alapítása összefügg a szegedi nagy árvíz rombolásával, azzal, hogy az újjáépítés részeként magvalósuló alföldfásítási programhoz szakembereket kellett képezni. Az első tanévnyitó beszédet Bedő Albert mondta, aki akkor országos főerdőmester volt. Az iskola 1961 óta viseli az erdőmérnök nevét.A pénteki ünnepségen Andrésiné Ambrus Ildikó igazgató köszöntő beszédében azt mondta, máig hálásak Bedő Albertnek, hogy felépült az iskola. – Ekkor létesült egy képzeletbeli híd is, amely összeköti a múltat és a jelent, nekünk pedig az a feladatunk, hogy a pillérekbe értékeket építsünk. Megtanítsuk a fiataloknak az erdők iránti szeretet, a szakma és elődeink tiszteletét – fogalmazott az intézményvezető. Az eseményen részt vett Farkas Sándor, az Agrárminisztérium államtitkára, aki szerint óriási dolog, hogy két emberöltő alatt fennmaradt az iskola és maga a szakma is. Kiemelte, az ágazat népszerűsítésében az iskoláknak kell élen járni a képzés színvonalával és a tanárok felkészültségével. Juhász Tünde megyei kormánymegbízott azt hangsúlyozta, szeretné hogy a névadó elhivatottsága ne csak a most itt tanuló nemzedéknek legyen példa, hanem ezt adják tovább utódaiknak is, és ápolják Bedő Albert örökségét.A falu polgármestere, Toroczkai László is részt vett az ünnepségen, elmondta, a település gyöngyszeme ez az intézmény. Hozzátette, Ásotthalom önkormányzata ebben az évben posztumusz díszpolgári címet ítélt oda az erdőmérnöknek. Eljött a születésnapra Bedő szülőfalujának, Sepsikőröspataknak a polgármestere is, akinek – nagy meglepetést okozva – átnyújtotta az erről szóló oklevelet. A megemlékezés az iskola diákjainak műsorával folytatódott, valamint többek között mostani és a régi diákok is elmondták gondolataikat. Ezt követően megmutatták azt a két új tantermet, amelyeket egy 2006-ban épült oktatási szárny tetőterében alakítottak ki. Megtudtuk, a tervek szerint itt a virágkötő lányok elméleti óráit tartják majd. Végezetül a jelen lévő vendégek együtt megkoszorúzták a 100 éve elhunyt Bedő Albert mellszobrát. A jubileumon bemutatták az iskola legújabb évkönyvét, és felszentelték az új iskolazászlót is.A 135 év alatt 4500 diák végzett itt, akiket 170 pedagógus tanított a folyamatosan bővülő intézményben. Ma öt szakot oktatnak a középiskolában, 267 diákjuk van, közülük 230 kollégista. Az itt végzett szakemberek igen keresettek, hiszen az intézmény falai között magas szintű képzést kapnak. Évtizedek óta a legjobb teljesítményeket nyújtják a diákok a szakmai megmérettetéseken, legutóbb az országos Szakma Kiváló Tanulója versenyen egyéniben és csapatban is első helyezést értek el.