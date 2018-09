Az EB közlekedésfejlesztési díját nyerte el Szeged

A díjátadó. Fotók: DM

Az a város kaphatja meg ezt a díjat, amelyik az Európa-szerte kidolgozott és alkalmazott innovatív megoldásokat alkalmazza a városi közlekedésének fenntarthatóvá tétele érdekében – tájékoztatott Nagy Sándor városfejlesztési alpolgármester. Minden évben 4 kategóriában osztja ki az EB az elismerést, amelyre pályázni kell. Hozzátette,, és felvállalta, hogy ebben a témában megszervezi a magyar városok hálózatát is.

A Civitas Legacy Awarddal az elmúlt 15 év infrastrukturális beruházásait és egyéb projektjeit ismerték el. Ezek közül Nagy Sándor példaként a nagyjából 30 milliárd forintos elektromos tömegközlekedési nagyprojektet emelte ki, továbbá a kerékpárút-hálózat fejlesztését, míg az elmúlt időszak beruházásai közül az érintőkártyás fizetési mód bevezetését, valamint a helyi járatos járműveken elérhető ingyenes wifiszolgáltatást.

A magyar nagyvárosok közül például Szegeden a legalacsonyabb, 23-24 százalék a személygépkocsit használók aránya, úgy, hogy a tömegközlekedést a legutóbbi felmérés szerint 37-38 százalék választja, míg a kerékpározást 17 százalék.

Szeged jelenleg is több közlekedéssel kapcsolatos nemzetközi projektben vesz részt, egyrészt a trolibuszok akkumulátorait tesztelik azt vizsgálva, miként lehet olyan területeket bekapcsolni a troliközlekedésbe, ahol nincs kiépítve felsővezeték, illetve a SAS-mob programhoz is csatlakozott a város, amellyel a munkavállalókat szeretnék elérni.A már megvalósult fejlesztéseknek mérhető eredményei is vannak.Kérdésünkre elmondta, a tömegközlekedést igénybe vevők aránya nagyjából évente 1 százalékot csökken, ám ez a trend változhat, az év első 8 hónapjában ugyanis növekedett a díjbevétel, valószínűleg részben a bevezetett rugalmasabb jegy- és bérlettípusok miatt.