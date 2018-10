Az egyetem 21, a főiskola 3 képzést indít februárban

Harmincöt intézmény alapszakára, felsőoktatási szakképzésére és mesterképzésére adhatók be a kérelmek. A felvételt hirdető intézmények között ott van a Szegedi Tudományegyetem is, amelynek Bölcsészet- és Társadalomtudományi, Gazdaságtudományi, Mérnöki, Egészségtudományi és Szociális Képzési, Természettudományi és Informatikai, valamint a hódmezővásárhelyi Mezőgazdasági Karán is indítanak mesterképzést februárban. Többek között vegyész, marketing, kommunikáció és médiatudomány, élelmiszermérnök és vidékfejlesztési agrármérnök szakra várnak hallgatókat államilag támogatott és önköltséges formában, tíz szakon levelezős rendszerben. Az egyetem mellett a Gál Ferenc Főiskolán három képzésre adható be a felvételi kérelem: katekéta-lelkipásztori munkatárs, katolikus teológus és osztatlan tanári (hittantanár-nevelőtanár) szakra. Mindhárom nappali és levelezős, illetve támogatott és nem támogatott formában is indul.



Jelentkezni kizárólag a felsőoktatási jelentkezés online felületén, a felvi.hu honlapról elérhető E-felvételi-rendszerben lehet legkésőbb november 15-én 24 óráig. November 20-án 24 óráig pedig hitelesíteni kell, ezt legegyszerűbben Ügyfélkapuval lehet megtenni. Legfeljebb hat jelentkezési hely jelölhető meg: három díjmentesen, másik három pedig képzési helyenként kétezer forint kiegészítő díjért. A ponthatárokat várhatóan január 24-én hirdetik ki.