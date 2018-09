Az már nem derül ki, ki lőtt emberre légpuskával Domaszéken, de a halál sem vetett véget a domaszéki szomszédháborúnak

Két hónapja 90 éves korában meghalt a domaszéki tanyán élő F. J., özvegye és annak lánya azonban eljött hétfő reggel 8 órára a Szegedi Járásbíróság tárgyalására. A néni kezében ott volt a papír, amelyre a bíró még május 28-án fölírta a férjének a mostani időpontot, hogy el ne felejtse, jönni kell. Akkor úgy volt, az eljárásban tanúként meghallgatják F. J. feleségét, egy másik szomszédot és az akkori körzeti megbízott rendőrt is. Most a nénin, a lányán és az újságírón kívül más nem volt jelen. A többiek értesültek arról, amit most, az irodán érdeklődve ők is megtudtak: a tárgyalás elmarad.



A Szegedi Törvényszék sajtóosztálya kérdésünkre azt írta, május után másik bíróhoz került az ügy, emiatt elhalasztották a szeptember 24-ére kitűzött tárgyalást. Új időpontot nem határozott meg a járásbíróság, és minderről az eljárásban érintetteket tájékoztatta. Az ügy hivatalosan még folyamatban van. „A mai napon a bíróságra érkezett halotti anyakönyvi kivonat alapján a bíró a szükséges intézkedéseket meg fogja tenni" – közölte a törvényszék. Ez azt jelenti, hogy mivel a vádlott elhunyt, az eljárás megszűnik.



Éveken át tartó, néha tettlegességig fajult veszekedés következménye volt ez a per. A magánvádló F. J.-jék szomszédja, Nagy András, akit valaki tényleg hátba lőtt 2016. július 30-án a kertjében. Légpuskalövedéket szedtek ki a hátából a klinikán. A könnyű testi sértés miatt indított eljárásban azt próbálta kideríteni a Szegedi Járásbíróság, ki lőtte hátba Andrást. Nem volt könnyű feladat, mert a fegyvert nem találta meg a rendőrség, F. J. pedig a májusi tárgyaláson tagadta, hogy ő lőtt volna. Állította, neki nem is volt légpuskája.



A két férfinak több peres ügye is volt egymással. Tavaly decemberben Nagy Andrást próbára bocsátotta és a bűnügyi költségek viselésére kötelezte a Szegedi Járásbíróság, az ítélet szerint ugyanis egy alkalommal, 2015-ben megütötte F. J.-t a kerítésnél. Az ítélet ellen Nagyék fellebbeztek.



Szalóki Bélától, Nagyék ügyvédjétől tudjuk, hogy ők kaptak értesítést a mostani tárgyalás elmaradásáról, arról, hogy a vádlott halála miatt az eljárást megszüntetik, mivel már nem büntethető. A másik per viszont – amelyben Nagyék fellebbeztek – ettől függetlenül folytatódik, azt a haláleset nem befolyásolja. Úgyhogy a szomszédok közötti vita egy ideig még folytatódik a bíróságon.