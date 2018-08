Az óvoda nem farkasverem - A szülő szorongása hat a gyerekre: adunk pár tippet a zökkenőmentes ovikezdéshez!

Rajtunk is múlik

Magyarországon 1828. május 27-én nyitotta meg kapuját az első óvoda Brunszvik Teréz jóvoltából a budai Krisztinavárosban, a Mikó utcában. Ezt követte hamarosan még kettő: a Vízivárosban, illetve a Várban.

Óvodába íratni kötelező minden gyermeket, aki adott év augusztus 31-ig betölti a hároméves kort. Ha a kisgyermek augusztus 31. után tölti be a harmadik életévét, akkor csak a következő évben lesz óvodaköteles. Innentől kezdve hivatalosan legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz majd részt. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy indokolt esetben ne lenne húzható kicsit az óvodakezdés. A jegyző a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig teljes felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete ezt indokolja. Vida Ágnes pszichológus arra bátorít, hogy senki ne féljen végigjárni a hivatalos utat, aki úgy látja, gyermekének még nem való az óvodai élet.



– Jövő héten kezdődik az ovi, várom már, de kicsit tartok is tőle – mondja olvasónk, Kriszta, aki elsőgyermekes anyaként először küzd meg az elválás kihívásával. Fél attól, hogy a most még nagyon anyás, ragaszkodó fia esetleg nehezen boldogul az új környezetben, és attól is tart, hogy a szorongás életre szóló nyomot hagy majd benne. – Én utáltam az ovit, ma is emlékszem rá, hogy mennyit sírtam elváláskor. Nehéz eset voltam, és nem szeretném ezt anyaként újra átélni – osztja meg.Másik olvasónk, Judit viszont épp az anyai félelmek fontosságára hívja fel a figyelmet. – Szerintem ha a szülőn érzi a gyerek, hogy nem 100 százalékosan akarja az ovit, akkor a gyerek is nehezebben marad ott. Határozottnak és következetesnek kell lenni, és semmi gond nem lesz – mondja. Harmadik olvasónk, Réka szerint is a szülő hozzáállásán áll vagy bukik a dolog. Tapasztalatai szerint három hét minimum kell a beszokáshoz, és az sem árt, ha a szülő hagyja, hogy érzelmi kötődés alakuljon ki a gyerek és az óvónő között.Vida Ágnes pszichológus csak megerősíteni tudja a fent elhangzottakat. Mindenképp nehéz az óvodai beszokás annak, aki nem volt bölcsis, és most találkozik először a problémával, de az anya bizonytalansága még ronthat is a helyzeten – mondja.– Ha mi magunk sem tudunk őszintén örülni a változásnak, ha úgy érezzük, farkasverembe dobjuk, akkor a gyerek is szorongani fog, és biztos rosszul viseli majd a dolgot – magyarázza, és rámutat, fontos meggyőznünk magunkat arról, hogy nem cselekszünk rosszul, ebben pedig néhány nagyon egyszerű dolog lehet a segítségünkre.– Legyünk nyitottak, kérdezzük ki a már tapasztalt szülőket, ismerkedjünk meg az ovival, beszélgessünk az óvónőkkel, és engedjük el az előítéleteinket – tanácsolja, majd rávilágít, attól még, hogy a szomszédnak nem felelt meg az utca végén álló ovi, nem biztos, hogy nekünk sem lesz jó. – Mindannyian mások vagyunk, mások az igényeink is, és attól függően, hogy hogy áll össze egy csoport, más lesz az alaphelyzet is. Vannak ovis közösségek, amelyek darázsfészeknek tűnnek, és olyanok is, amelyek nyugodt, békés képet mutatnak. Nem tudhatjuk előre, nekünk melyik jut majd, de álljunk pozitívan a dologhoz, és számítsunk a legjobbakra – javasolja a szakértő.Persze, nem csak magunkat, a gyereket is érdemes felkészíteni a változásra. – Menjünk el a családi napra, ha tehetjük, hogy ismerkedjen a környezettel. Sétáljunk sokat az ovi felé, és bátran kérdezzük meg, hogy olyan időpontban, amikor nem zavarunk senkit, bemehetünk-e esetleg játszani az udvarra. Így nem lesz teljesen idegen számára a környezet, könnyebben illeszkedik majd be – mondja, és figyelmeztet, semmiképp se csapjunk fel önjelölt marketingesnek. – Ne akarjuk „eladni" neki az ovit. Ne fényezzük túl, mert érezni fogja a manipulatív szándékot, és szorongani kezd majd – világít rá, és azt javasolja, meséljünk neki inkább az ovis életről. Szőjük bele – a boldog percek mellé – a nehezebb pillanatokat is, legyen a mesénkben kötekedő és barátságos gyerek, vagy akár morcos és kedves óvó néni is. A lényeg, hogy a valóságban is létező helyzeteket vázoljunk fel, hiszen nem csak boldog pillanatok, de konfliktushelyzetek is várnak rájuk.– A Bogyó és Babóca-történetek, az Anna, Peti, Gergő-sorozat, a Pöttyös Panni- vagy a Kockás Peti-könyvek is telis-tele vannak várható helyzetekkel és megoldási stratégiákkal is. Olvassunk nekik, beszélgessünk velük, hiszen a mély vízben egyedül kell majd úszniuk, nem lesz ott anya, aki bármikor bármiben tud segíteni – mutat rá a szakértő.Félni egyébként nem csak az érzelmi résztől szoktak a szülők. Sokan tartanak attól is, hogy eltanácsolják őket, amiért nem tökéletesen szobatiszta még a gyerek, nem tud egyedül felöltözni vagy épp enni. Vida Ági szerint vannak dolgok, amelyeket egy háromévesnek már tudnia kell, de azért ne várjuk azt, hogy olyan profi legyen, mint egy felnőtt. – A gyakorlati hiányosságok őket kevésbé idegesítik, mint minket, szülőket. Attól még, hogy félre van gombolva a pulóver, kilóg a dereka, maszatos a szája vagy nem tudja rendesen bekötni a cipőjét, nem áll meg a világ. Érettségire garantáltan menni fog, ettől még járhat oviba – mondja a pszichológus, és hozzáteszi, azért sem tanácsolhatnak el senkit, mert néha-néha bepisil vagy bekakil.– A szobatisztaság egy folyamat, amibe becsúszhat egy-egy baleset. Az óvoda csak a nappali szobatisztaságot várhatja el, az éjszakait nem követelheti meg. De ne féljünk, tisztában vannak vele, hogy a szorongás felboríthatja a már működőnek tűnő rendszert, és a nappali balesetekkel is megértők lesznek – avat be, és hozzáteszi, azt viszont ne várjuk el, hogy az óvoda elvégezze a mi dolgunkat is. Nem az ő feladatuk megtanítani a gyereknek például, hogy hogyan kell önállóan enni. Bármiről is legyen szó, mi magunk is mutassunk jó példát, így könnyebbé tesszük a gyerekeink dolgát is.