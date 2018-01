Baksi férfi halt meg Bősárkányban - ráomlott a föld, hiába próbálták újraéleszteni

– A testvéremnek volt a keresztapja, mi is csak kaptuk ezt a hírt, nem tudok többet mondani. Még a saját fia sem tud semmit – ezt írta lapunk megkeresésére pénteken a Facebookon a Győr-Moson Sopron megyében csütörtökön halálos munkabalesetet szenvedett férfi egyik ismerőse., a férfi egy munkaárokban lelte halálát csütörtök délután Bősárkányban. A falu szennyvízhálózatán dolgoztak a szakemberek, a cég, amelynek alkalmazásában állt, alvállalkozóként kapott munkát a beruházáson. A baleset a Köztársaság utcában történt.Az utcabeliek a Kisalföldnek elmondták: senki nem gondolt rá, hogy tragédia miatt kell abbahagyni a munkát. Csütörtök délután is rendben ment minden, aztán az ott élők kiabálásra lettek figyelmesek. Rövidesen a szirénák is felharsantak, sorban érkeztek a mentők, tűzoltók és rendőrök. A Kisalföld szerint a férfit kiemelték az árokból, próbálták újraéleszteni, de hiába. Az ötvenes évei elején járt, a helyszínen egy munkatársa azt mondta, egy gyereke van.