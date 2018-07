Bemutatták a SZTE új vezetését - az intézményt mostantól az új rektor és csapata irányítja

Fotó: Kuklis István

Sajtótájékoztatón mutatták be hétfőn a Szegedi Tudományegyetem új rektori vezetését. Július elsejétől Rovó László professzor az intézmény rektora, aki úgy fogalmazott, a vezetés nem magányos dolog, és kiváló helyetteseket kért fel a különböző feladatokra.A stratégiai rektorhelyettes Széll Márta, az SZTE Általános Orvostudományi Kar Orvosi Genetikai Intézetének intézetvezető professzora lett, aki 2014-ig tudományos és kutatási dékánhelyettes is volt a karon.Az oktatási rektorhelyettesi posztot Gellén Klára professzor kapta, aki szintén dékánhelyettes volt két cikluson keresztül az Állam- és Jogtudományi Karon, 2016-ban pedig az Üzleti Jogi Intézet vezetése is az ő feladata lett.A tudományos és innovációs rektorhelyettesi posztra Kónya Zoltánt, az Alkalmazott és Környezeti Kémiai Tanszék intézetvezető professzorát nevezték ki, a Nemzetközi és Közkapcsolati rektorhelyettes pedig Zakar Péter történész lett, aki a Csongrád Megyei Önkormányzat alelnöke volt, illetve a Gál Ferenc Főiskola dékánja.Fendler Judit kancellár elmondta, hétfőn megtörtént az átadás-átvétel a Szegedi Tudományegyetem régi és új vezetése között, az intézményt mostantól az új rektor és csapata irányítja.