Bevizsgáltathatjuk az ivóvizet - Az ólomtartalmat megyénk három településén külön is ellenőrzik

Falikút egy szegedi társasházban. Tiszta vizet a pohárba! Fotó: Török János

Az ólomtartalmú csapvíznek nincs különös íze vagy szaga, így az egészségkárosító anyag jelenléte csak vízvizsgálattal határozható meg. A Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK), korábban Országos Közegészségügyi Intézet (OKI) most országos program keretében díjmentesen ezer lakossági vízmintát vizsgál be egy év alatt, továbbá készítenek egy kockázati térképet is, amely alapján bárki megkeresheti majd saját háztömbjét, és megnézheti, nála mekkora valószínűséggel lehet ólom az ivóvízben. Ez utóbbi felmérés Csongrád megyében három területre fókuszál: Szegvárra, illetve Szeged és Mórahalom belvárosára.– Jellemzően a háború előtt, továbbá az 1945 és 1970 között épült házakban lehetnek még ólomcsövek. Nagyobb települések esetében a régi városmagokban, azaz a belvárosi területek azok, ahol ólomcsövek fordulnak elő a hálózatban. Kistelepülési környezetben azonban az épület lehet akár több száz éves is, de ha a vízvezeték-hálózatot csak a 80-as években építették ki, ott nem találunk ezekből – mondta el lapunknak Vargha Márta, az NNK munkatársa.A szakembertől megtudtuk, a víz vizsgálatával kapcsolatban két nagy pillére van a projektnek, a Nyitott labor programhoz elsősorban azok csatlakozását várják, akik a legnagyobb kockázatnak vannak kitéve. – Ide tartoznak azok, akik régi építésű házban laknak, illetve aszerint is válogathatunk, hogy kire mennyire veszélyes az ivóvízben előforduló ólom. A kisgyermeket nevelők, a várandósok és a családtervezés előtt állók tartoznak a magasabb kockázati csoportba, így elsődlegesen az ő jelentkezésükre számít intézetünk – részletezte.Az Európai Unió által támogatott program keretében azon túl, hogy ezer lakossági mintát bevizsgálnak, személyre szabott tanácsokat is adnak az NNK munkatársai, ám Vargha Márta szerint vannak olyan praktikus tanácsok, amelyeket mindenkinek érdemes betartania, bármikor is épült ki lakásában az ivóvízhálózat. Példaként elmondta, hogy a meleg víz fémoldóképessége nagyobb, mint a hidegé, így azt tanácsolja, hogy főzéshez is minden alkalommal hideg vizet használjunk. A pangó vízben is több ólom lehet, így fogyasztás előtt javasolt kifolyatni legalább 1 percig a csapot.Kérdésünkre kiemelte, hazánkban attól nem kell tartania senkinek, hogy ólommérgezést kap az elfogyasztott ivóvíz miatt. Korábban például az ólomtartalmú üzemanyagok és az ólomalapú festékek miatt sokkal nagyobb volt a szervezetünk ólomterhelése, amihez képest a vezetékes ivóvíz fogyasztása sokkal kisebb egészségügyi kockázatot jelent.A Váltson ólommentesre! nevű lakossági kampányhoz már lehet csatlakozni, díjmentes bevizsgálás és személyre szabott tájékoztatás az olom@oki.antsz.hu e-mail-címen kérhető.