Csak kerülő úton utazhat haza: Katalin esete busszal, bírósággal és minisztériummal

Erre nem, arra igen

Pataki György Lászlóné fiával a szegedi megállóban. Bizonytalan, hogy melyik busszal tudnak hazajutni. Fotó: Török János

Beáll a megállóba a Szegedről Maroslelére, Óföldeákra, Földeákra közlekedő busz. Nyílik az első ajtó, a sofőr fölkel a vezetőülésből, lelép a lépcsőre, emelt hangon megmondja Pataki György Lászlónénak és János fiának, hogy őket nem viszi el.Lendületes mozdulattal int nekik a sofőr: álljanak félre, hogy a másik három utas fel tudjon szállni. Félreállnak. A három ember felszáll, az ajtó becsukódik, a busz indul.Néhány másodperc múlva érkezik a vásárhelyi járat. Patakiné és fia gond nélkül felszáll rá. Ez így zajlott november 29-én, szerdán, 14 óra 50 perckor a szegedi József Attila sugárút utolsó megállójában. Patakinét e cikk szerzője kérte meg arra, hogy ha benn járnak Szegeden álláslehetőségeket nézni, hazafelé mégis próbáljanak felszállni a lelei buszra: derüljön ki, igazat állított-e. Abban a fél órában, amíg a buszra vártunk, azt lehetett megállapítani, hogy öltözetük nem üt el a többi emberétől. Szatyrukban, táskájukban sem vittek olyasmit, ami bepiszkíthatná a buszt, vagy szaga lenne. A buszvezető kijelentését és kézmozdulatát nyugodtan vették tudomásul.

Nem tartotta be

Pataki György Lászlóné szerint joga van felszállni arra a buszra, amelyre ő akar. Fotó: Török János

Miért történik ez így? Patakiné és a DAKK válaszából sem derülnek ki a részletek. Az asszony állítja: ő nem adott okot arra, hogy így járjanak el vele szemben. A DAKK azt írta kérdésünkre, az üzletszabályzat tartalmazza, hogyan kell viselkedni a buszon, milyen jogai és kötelezettségei vannak a busztársaságnak és az utasnak. A hölgy több alkalommal is panaszt tett amiatt, hogy a lelei, „illetve esetenként a Makó, Hódmezővásárhely érintésével közlekedő járatok igénybevételét számára nem biztosították".A cég minden panaszt alaposan kivizsgált. „A hölgy a panasszal érintett járatokon utazás előtt és alatt az Üzletszabályzat rendelkezéseit nem tartotta be, ezért az autóbusz-vezető a többi utasra tekintettel kezdeményezte az utazásból történő kizárását" – közli a cég. Az asszony a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumnál is panaszt tett. A tárca is vizsgálatot indított, és arra jutott, hogy a DAKK „jogszerűen járt el", a sofőrök „az előírásoknak minden tekintetben megfelelve végezték feladataikat".Patakiné hároméves koráig intézetben élt, majd huszonhét évig a nevelőszüleivel. Elvált, 59 éves, rokkantnyugdíjas, utazási kedvezményt kap. Haszonélvezeti joga van a lelei, Makói utcai házra. Panaszkodik a leleiekre. Nem kell sokat kérdezősködni a faluban, hamar kiderül, hogy ők is rá. Régebben dolgozott cserépkályhásnál, pultosként, sőt kalauzként is.

Csukódó ajtók

Egy fia van a házasságából. Jánost a makói bíróság öt éve cselekvőképességet általános jelleggel korlátozó gondnokság alá helyezte. Amikor a döntés felülvizsgálata zajlott, megjelent Katalin is, és hosszasan taglalta, milyen sérelmek érték. A szakértőnek az volt a véleménye, hogy a felnőtt fiúval kapcsolatban akkor dönthet felelősen a bíróság, ha az édesanyját is megvizsgálják. A szakértői vélemény szerint Katalin „ügyeinek viteléhez szükséges belátási képessége mentális zavara következtében tartósan, teljes mértékben hiányzik".A megyei kormányhivatal gondnokság alá helyezés iránt indított pert, Katalin ügyvédje és ügygondnoka viszont úgy érvelt, az asszony önállóan intézi ügyeit, teljesen önellátó, indokolatlan gondnokság alá helyezni. A Makói Járásbíróság november 9-én úgy határozott, hogy egészségügyi ellátással összefüggő jogainak gyakorlásában és hivatalos ügyeinek intézésében részlegesen korlátozó gondnokság alá helyezi az asszonyt, kizárja a választójog gyakorlásából. Az ügynek nincs vége: az írásba foglalt ítéletet Katalin mutatta meg azzal, hogy fellebbeznek.Az újságírónak nincs oka arra, hogy kétségbe vonja bárki igazát ebben a történetben. De vajon hogyan lehet az, hogy az egyik buszon utazhat valaki, a másikra pedig – amivel hamarabb hazaérne, és ahol esetleg rövidebb ideig lenne a többi utas terhére – eleve fel sem engedik? Ez a tilalom örökre szól? Ismételt kérdéseinket november 28-án elküldtük a DAKK-nak, még várjuk a választ.Miért fordult az újsághoz, miben bízik? Katalin általában tényleg gyorsan, csapongóan beszél. Olykor nehezen érthető válaszokat ad. De erre a kérdésre előre kész, rövid felelete van: neki többet ártani már nem lehet. Ragaszkodik ahhoz a jogához, ami megilleti.