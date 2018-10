Csókolj meg, Júdás! - Bátyi Zoltán bemutatta új kötetét

Fotók: Török János

Csókolj meg, Júdás! címmel jelent meg Bátyi Zoltán legújabb novelláskötete – a szerzővel, aki lapunk munkatársa is volt, jelenleg pedig a Szegedi Ítélőtábla sajtótitkára, Bene Zoltán és Szekeres Sándor Gábor beszélgetett a Somogyi-könyvtárban.Legújabb kötete az elmúlt években született novellák gyűjteménye, keserédes hangvételben, humorral és empátiával fűszerezve, szegedi vonatkozásokkal. – Léteznek egyetemes emberi értékek. Mind tudjuk, mik azok. Az más kérdés, hogy már mennyire élünk ezek szerint – mondta el az író. – Nemcsak évezredet váltottunk, hanem értékeket is. Én olyan értékekről írok, amelyek alapján neveltek, s amelyek alapján a korosztályom próbálja élni az életet. Ha szétfeszít a téma, le kell írnom. Hétköznapi dolgokról mesélnek a novelláim. Viszont a könyv fő témája a pénz. Biztonságérzetet ad az embernek. Nem boldogít ugyan, de nem is szomorít el.