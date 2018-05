Csongrád megyei közgyűlés: mégis meg lehet bírságolni a külföldi autósokat, lassan készül a szupergyors internet

Elhangzott, a jó közbiztonságnak többek között az az ára, hogy a határátkelőknél sokat kell várni, az ellenőrzés időbe telik. A határellenőrzés igazi központja Mórahalmon lesz. A helyi önkormányzat ezt örömmel vette, de azt is szeretné, ha a helyi rendőrőrs – amelynek munkája akkora, mint máshol a rendőrkapitányságoké – éjjel is ügyeletet tartana.

10 szabálytalanságon ért külföldi sofőrből 8 mégis kifizeti a helyszíni bírságot Csongrád megyében, miután kiderül, hogy különben nem mehet tovább. Ha nincs náluk készpénz, az se gond: a megyei főkapitányságnak– derült ki a megye közrendjéről és közbiztonságáról szóló tájékoztatóból, amelyet Piros Attila rendőr dandártábornok, a decemberben kinevezett megyei rendőrfőkapitány és a leendő országos rendőrfőkapitány, Balogh János vezérőrnagy tartott a megyei közgyűlésen pénteken.A közgyűlés egyhangúlag fogadta el a beszámolót, ahogyan a Szupergyors Internet Program megvalósulásáról szóló tájékoztatót is, Debreceni Győző programvezető előadásában. A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség 150 milliárd forint értékű szélessávúhálózat-fejlesztést irányít az országban. Nógrádi Zoltán (Fidesz), Mórahalom polgármestere szóvá tette, hogy ebből a fejlesztésből a város és környéke még semmit sem vett észre. Debreceni Győző válaszából kiderült:– Ami nem működik, azt le kell váltani. Mi ezt így szoktuk – reagált Nógrádi. Ha a munka elkezdődik, egy-másfél év alatt lezajlik. Azt azonban egyelőre nem tudni, mikor indul az optikai hálózat építése.A Csongrád Megye Fejlesztéséért Nonprofit Kft. – a megye pályázatíró, tanácsadó cége – a TOP-os pályázatok késedelmes központi kifizetése miatt összeszedett hiányát görgeti maga előtt, de stabilan működik – derült ki Kakas Béla elnök fölvezetéséből, amikor a kft. üzleti tervét tárgyalták. A megyei közgyűlés zárt ülésen területfejlesztési pályázati ügyekről, kitüntető díjak odaítéléséről döntött.A tanácskozást ezúttal Ruzsán, a polgármesteri hivatalban tartották. Sánta Gizella polgármester az ülés elején bemutatta a két és fél ezer lakosú községet, szóba került a mezőgazdaság is. Aznap több helyen esett az eső, Ruzsa határában viszont több helyen is ment az öntözőberendezés. A polgármester szerint ez gyakran alakul így. A ruzsaiak fogalmai szerint a felhőszakadás az, amikor a felhő Ruzsa fölött kettészakad, elindul két másik település felé, és ott esik belőle eső, itt nem.