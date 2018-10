Dél-Amerika után már Európából érkezik a gyümölcs: citromfronton teljes az árkáosz

Nagy különbség. Egy kertvárosi kisboltban 1300 forint a citrom kilója...

...miközben egy nagyobb áruházláncnál 400. Képünkön a félkilós kiszerelés ára.

Az előbbire egy kertvárosi boltban találtunk példát, a másikra két multiban bukkantunk. A Rókusi körúti nagy Tescóban a reklámújság szerint a csütörtöki váltásnál zuhant az ár kevesebb mint a felére, 899-ről 400 forint alá, de az Árkád SPAR üzletében is ennyi volt a citrom kilója.– Nálunk az Algyői úton most 499 forint egy kiló citrom, a belvárosi üzleteinkben persze ennél drágább – mondja Rácz József, a Vitamin Szalonokat is üzemeltető Prémium Kert Kft. ügyvezetője. A szakembertől magyarázatot is kaptunk az árzuhanásra. – Eddig a tengerentúlról, jellemzően Dél-Amerikából jött a citrom, ám most már elkezdett érni a török és a spanyol gyümölcs is, és ezt azonnal megérzi a piac – mondja, hozzátéve, ilyenkor a multik elkezdenek akciózni.A nagy láncok arra a drágább beszerzési forrású citrom idején is tudtak figyelni, hogy ne legyen négy számjegyű az ár. – Jellemzően a citromot tárolóba szedik, úgy indul el hosszú útjára hozzánk, ez idő tájt azonban közvetlenül „kamionra rakják", és azonnal küldik is a vevőhöz – avat be az áralakulás titkába Rácz József.A logikának ellentmond, hogy az általunk talált legdrágább citrom spanyol volt a kiírás szerint. Az újszegedi, Fő fasori zöldségesnél az árcsúcsnál 200 forinttal olcsóbban lehetett vásárolni, 1099 volt kilója. A következő árlépcsőre Petőfitelepen, a Gábor Áron utcai boltban bukkantunk, náluk 990 forintért mérték, és az eladó úgy emlékezett, 1100 forintnál korábban sem volt magasabb az ár.A Kálvária téri üzletben 699 forintért találtunk citromot, ez még Közép-Amerikából, Guatemalából érkezett. A szemre is tetszetős, friss, nem túl vastag héjú gyümölcs II. osztályú besorolást kapott, mint ahogy egyébként az ugyancsak hibátlan kertvárosi rekordárú, 1299 forintos is, de ez egy más történet (2018. július 26.: Önként minősítik le az árut a termelők és a kereskedők). Sorban a következő árlépcső a Lidl, csütörtök reggeltől kezdve náluk 498 forint egy kiló.Citromfronton teljes az árkáosz, egy volt kollégám esküszik rá, hogy már a múlt héten vett 400 forint alatti áron az Árkád SPAR üzletében – munkatársam pedig csupán egy kőhajításnyira, a Mars téren is bőven ezer forint feletti áron vásárolt ugyanekkor. A sztrádalehajtónál található nagybanin az erősebb piaci napnak számító csütörtök reggel 350–450 forintért adták a nagykereskedők a belvárosi zöldségeseknek a citromot, és ez már Törökországból érkezett. Az ugyancsak méretfüggő – a régiből maradt – argentin gyümölcs ára 450–550 forint között mozgott.– Soha nem megyek citromért a nagybanira, megnézem, melyik multinál a legolcsóbb, és beugrok oda – mondja egy élelmiszerboltot üzemeltető kereskedő. Több lakótelepi kis üzletben is néztük volna a citrom árát, de nem találtunk.– Inkább az alapvető zöldségeket, köztük a krumplit és a hagymát tartjuk, citromot csak ritkán kínálunk – mondja Losonczi Erika a nagy Tescóval szembeni, Rókusi körúti Mini ABC-ben. Megtudjuk, ha jó áron be tudják szerezni, akkor vesznek, de ez is inkább csak télen jellemző, mert könnyen rajtuk marad, ha nagyon bevásárolnak belőle.