Édeskés Átváltozás vár a ZUG-ban

– Egy furcsán megfestett, édeskés színekkel leöntött színpadkép fogadja a nézőket, ami egyszerre több értelmezést is nyit majd – árulta el az Átváltozás rendezője, Benkő Imola Kovács A. Gyula és Petrács Gábor díszletéről.



– A kör formájú porondok, színpadok egyszerre megidézik a cirkusz és a színház világát, ugyanakkor elszigetelik egymástól a szereplőket.



Kafka elgondolását vettük alapul, miszerint valójában mindenki, aki nem a múltnak és a jövőnek a viszonyában gondolkodik, hanem időnként átadja magát valami furcsa önfeledtségnek, hirtelen egy szigeten találja magát, ahol rögtön számkivetett lesz, mert a társadalmat alkotó összes többi ember kívül helyezi őt a törvényen. Törvényen kívül válik nálunk Gregor Samsa is, kikerül ebből a gyönyörű cukros világból.



Ily módon a féreggé változás sem a megszokott: a Gregort alakító Szilágyi Szabolcs ember marad, csak a családja tekinti őt féregnek; az anyja szerepében Mezei Tímea, apjaként Petrács Gábor, testvéreként pedig Stefanik Kata. A kevés emberi szóval, ám annál több hanggal operáló előadáshoz Gyüdi Eszter szerzett zenét.



– Kicsit letérünk a hagyományos történetmesélés útjáról, ugyanis ez az előadás sokféle verzióban látható lesz majd; jelenleg már hat változat született – mondta el Benkő Imola.



– A tartalom változatlan, de többféle nézőpontból meséljük el a történetet, változik az időbeli sorrend, ahogy az eredeti Kafka-mű is lépked az időben. Vissza szeretnénk még adni a műnek azt a humort, amit Kafka eredetileg szánt neki. A játékok és játszmázások között az a központi kérdés, hogyan élhet Gregor Samsa egy olyan világban, ahol a lét értelme az élet feltételeinek a megteremtése, az értékes tárgyak, a pénz.



A Homo Ludens Project új darabjának 18-i bemutatójára a jegyek már elfogytak, de 19-én 19 órára még lehet belépőt váltani