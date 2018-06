Egekben az euró, drágulhat a nyaralás

Horváth autópályadíjak



Aki az ország keleti feléből utazik az Adriai-tengerre és Udvarnál vagy Drávaszabolcsnál lépi át a határt, valamint Eszéknél hajt fel az autópályára, Zágrábig 135 kunát (5865 forint) fog fizetni. A Zágráb–Split közötti autópálya-szakasz díja 200 kunára (8690 forint) emelkedik. A Zágráb–Rijeka útszakaszon 77 kunát (3345 forint) kell fizetni. A horvát autópályákat kezelő vállalat egész éves bevétele 40 százalékára tesz szert a nyári hónapokban, a forgalom egyes útszakaszon ilyenkor a háromszorosára növekszik az év többi időszakához viszonyítva.

Egekben az euró, romlik a forint, egyre drágul a külföldi utazás. Illusztráció: Kuklis István

Egyelőre nem emelnek árat az utazási irodák, de ez csak idő kérdése. Ha marad a drága euró, tovább romlik a forint, kénytelenek lesznek árfolyampótlékot kivetni. Fotó: Kuklis István

Egy hónappal ezelőtt írtuk meg, hogy nem változtak a trendek az utazási irodáknál, továbbra is Görögország a legnépszerűbb célpontjuk a Csongrád megyei nyaralóknak, amit Törökország és Albánia követ (2018. május 17.: Nyaralás: van, aki nem sajnálja a pénzt a kényelemért – félmillió forint is lehet egy hét).Akkor Hegyesi Sándor, a szegedi Top Tours utazási iroda vezetője azt mondta, 320-ig nincs gond az euróval. – Az euró drágulása a 320 forintos határig nem jelent problémát, mert az az alatti ingadozást belekalkulálták az utazások árába. Ha túllépi az euró a 320 forintot, akkor árfolyampótlékot van lehetőségük kivetni az utazási irodáknak, ami a részvételi díj 8 százaléka lehet – magyarázta.Az euró ára azonban hetek óta 320 forint fölött van. A Magyar Nemzeti Bank euró–deviza középárfolyama az előző napok erősödését követően hétfőn gyengülő tendenciát mutatott, és 0,22 százalékos csökkenéssel, 322,6500 forintos áron jegyezte a bank.Hegyesi szerint egyelőre nincs hatással az egyre drágább euró az utak árára. – A hangsúly az egyelőre szón van. Mi 320 forintos euróig tudjuk tartani az árainkat. Mivel a szakértők további drágulást prognosztizálnak, ezért az általános szerződési feltételeknek megfelelően kénytelenek leszünk árat emelni. Utoljára ilyen 2014-ben fordult elő, amikor mindenki 300 forintos euróval kalkulált, majd május-júniusban 310 forintra ment föl. Akkor 3,5-4 százalékos árfolyampótlékot vetettünk ki – mondta a vállalkozó.Az utazási iroda vezetője elmondta, az áremelés minden esetben egyedi elbírálás alá esik, a partnereik jelzik, hogy nem elég a pénz, amit utalnak. – Egyelőre igyekeznek a partnerek lenyelni az esetleges többletköltséget, mert az árfolyampótlék kivetése hatalmas adminisztrációval jár – árulta el Hegyesi.Az euró mellett az egyre emelkedő üzemanyagárak is befolyásolják az utazás költségeit. – Itt már meg is történt az emelés, az eddig 300 forint/kilométer helyett már 320 forinttal számolnak a szállító cégek – tette hozzá.A Horvátországba készülő Kovács Zsolt elmondta, amikor a szállást lefoglalta, még 310 forintba került egy euró, de mire odaér, az is lehet, hogy már 330 forintos árfolyamon kell majd kifizetnie. – Szerintem az olyan, mintha a külföldön nyaralókra vetnének ki extra adót. Arról nem is beszélve, hogy idén a korábbi évekhez hasonlóan szezonálisan megint tíz százalékkal emelkedtek a horvát autópályadíjak – panaszolta a fiatalember. A horvátországi utazáskor azzal is tisztában kell lenni, hogy a forint árfolyama az elmúlt időszakban jelentősen csökkent a kunához képest, sőt jelenleg történelmi mélyponton van. Ez pedig tovább drágíthatja a horvátországi nyaralást.Oláh János közgazdász, egyetemi oktató kevésbé borúlátó az egyre romló forint miatt. – A dráguló eurónak kettős hatása van. Az igaz, hogy az importot visszafogja, de az enyhe pénzromlás nem ördögtől való, feltétlenül rossz dolog, mert élénkíti az exportot és a gazdaságot, és ezzel az állam adóbevételei is nőnek – magyarázta a közgazdász.