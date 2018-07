Egy 65 millió éves hadroszaurusztojást is bemutatnak Szegeden - Szombaton nyílik a dínókiállítás

Hegedűs Anita sajtóreferens mutatta be az 56 millió éves, eredeti hadroszaurusztojást. Fotó: Frank Yvette

Kedd délután még szorgosan dolgoztak a szegedi múzeum munkatársai, hogy a dínók a helyükre kerüljenek. Kiderült, már az utolsó fázisnál tartanak. – Most már biztos, szombaton 10 órától a nagyközönség is megtekintheti az intézmény várva várt tárlatát – jelentette be kedd délután Fogas Ottó igazgató. Hozzátette, nagyon várják a családokat, főleg a gyerekeket szólítanák meg, ám a tárlat tudományos részére is nagy hangsúlyt fektetnek.Az ismeretterjesztő, interaktív kiállításon eredeti fosszíliákat is bemutatnak majd. A legérdekesebb lelet egy körülbelül 65 millió éves dinoszaurusztojás, amely a mai Kína területéről származik. – A megkövült hadroszaurusztojás méretét tekintve kicsit kisebb, mint egy mai strucctojás, kinézetre pedig egy érdekes alakú kőre hasonlít – magyarázta Löffer Zsuzsanna régész. A legáltalánosabb álláspont szerint a dínók a madarakhoz hasonlóan szaporodhattak, fészket rakhattak, és oda tették tojásaikat, bizonyos kisebb testű dinoszauruszok pedig maguk kelthették ki őket.A dinoszauruszokat szombaton 10 órától egészen 2019. január 11-ig nézhetik meg az érdeklődők Szegeden. Itt bemutatják a dinoszauruszok fejlődési folyamatát, és a dínófajtákkal is megismerkedhetnek a látogatók. Emellett két világsztár is beköltözik az intézménybe, a Jurassic Parkban szereplő két őslény is itt van Szegeden.