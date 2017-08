Hegyek emelkednek a Laposon, és közben meditálunk is. Fotó: Farkas Judit

Az ember ül a sekély vízben vagy a homokban, csöpög le róla a Tisza, a markában vizes homok, és csepegteti szépen, lassan a kupac tetejére, egyik cseppet a másik után.

Az eredmény látványos, mint a cseppkő, és amikor megszárad, nem olyan könnyű összedönteni, mint amire számítanánk. A meditatív tevékenységhez nem kell más, csak egy kis nyugalom. Kipróbáltuk kétévessel is, másfél percnél több nem jutott a zenre – itt hangsúlyozzuk ki: a parton, a vízben nagyon vigyázzanak a kicsikre, és persze magukra is! Kicsivel nagyobb gyerekeket már lefoglal az irányított meditáció, egy hatévesforma kisfiú a nagyapjával épített egész falat a homokcseppkőből. A homokvárépítés egyébként meglepően leköti a felnőtteket, de találtunk a Laposon halakat, és egy söröskupakokkal dekorált, partfalba vájt házikót is – manó méretben. Talán a kérészeknek készült, de azok már rég letudták egynapos életüket.