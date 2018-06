Együtt a koraszülöttekért

Már hatodik éve rendezi meg családi napját a Korábban Érkeztem Dél-alföldi Regionális Intenzív Osztályért Alapítvány. Az Eko parkba azokat a családokat várták, ahol a gyermekek korábban jöttek a világra és otthonuk helyett kórházban töltötték életük első heteit, hónapjait.A kicsiket lovaglás, rajzverseny és babamasszázs is várta. Idén először a szülőket is bevonták a rendezvénybe, akik gyermekükkel együtt hat feladatot teljesíthettek, az ügyességi gyakorlatok mellett rejtvényt is fejtettek, első feladatként pedig minden koraszülött és szüleik beírhatták nevüket egy az aszfaltra rajzolt nagy szívecskébe. A Szegedi Mentorház szakemberei is kiköltöztek szombaton az Eko parkba, ahol különböző foglalkozásokkal és tanácsadásokkal várták a családokat.