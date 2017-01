Együtt küzdött a család Csabiért, akiről kimondták: nem autista

Magad uram...

Útvesztő

Azt hihették, hogy gyilkoljuk a gyereket

Fény az alagút végén

– Ha nem toporzékolok már a kezdetekkor, akkor talán tavaly májusban nem mondhatták volna ki a fiamról, hogy nem autista – még ma is a könnyeivel küszködik Mariann, amikor a három évvel ezelőtt kezdődő kálváriájukról mesél.A kübekházi Hollós családnál 2013-ban ütött be a ménkű: nyáron az apa és az édesanya is munkanélkülivé vált, pár hónappal később pedig az akkor hároméves fiukról állapították meg, hogy autisztikus jegyeket mutat a viselkedése, fejlesztésre szorul. A szakmai javaslatok szerint végül szegregált intézményben kötött volna ki a kisfiú, ami az édesanya szerint megpecsételte volna a sorsát.Gyermekük integrálása mellett döntöttek, és végig kitartottak mellette. Bár egy fillérjük sem volt, megmakacsolták magukat, éveken át sziszifuszi küzdelmet folytattak. Tavaly májusban a szakemberek azt állapították meg, hogy Csaba nem autista, és folyamatosan fejlődik. A szülők már iskolát keresnek a hétéves kisfiúnak. Az édesanya szerint nagyon ingoványos talajon jártak évekig, egy hajszálon múlt, hogy nem ragadt benne a fiú a „kisegítő" rendszerben.– Csaba barkácsolta az eszközöket, amelyekkel a fejlesztő gyakorlatokat csináltuk itthon – mutatja Mariann, az édesanya a fából fabrikált billenős deszkát, a trambulint. – Nem volt más választásunk a férjemmel, miután azt tapasztaltuk, hogy a hivatalos úton előírt fejlesztések kezdetben kevésnek bizonyultak, mégis kitartottunk az integráció mellett.A Hollós család kisfiáról hároméves korában mondták ki a pszichiáterek, hogy felmerül az autizmus gyanúja. Mariann szerint bár csak a gyanút fogalmazták meg, mégis autistaként kezelték Csabit a szakemberek és a környezetük éveken keresztül. – Nem hibáztatok senkit, valószínűleg a rendszer ilyen – állapítja meg Hollós Csabáné Mariann A gyanú megfogalmazása után jött a tíznapos kivizsgálás, a diagnózis, ezután bizottság elé került Csabi, ahol fejlesztéseket írtak elő egy évre. A konfliktus tárgya az volt, hol kapja meg. Ezt a szülők szerették volna megválasztani. A szakemberek speciális intézményt javasoltak. A család kereste a befogadó óvodát, de ez idő alatt is kellett fejleszteni a gyermeket. Hatásos fejlesztési módszer után is kutattak, stresszben volt a család. A fejlesztési bizottság mindeközben évente felülvizsgálatra várta a kisfiút, amit pszichiátriai vizsgálat előzött meg.Ekkor kezdett a Hollós család önállóan fejlesztőt, módszert keresni, ám pénzük nem volt, hiszen ekkor munkahelyük sem volt. Mégis összekapartak annyi pénzt, hogy eljutottak egy magántanodába, ahol gyakorlatokat, tréninget tanítottak be a szülőkkel. Itt kaptak említésre méltó választ kérdéseikre, mi a gond a gyerekkel. Mivel a fejlesztéshez szükséges eszközökre sem volt pénzük, azokat az édesapa barkácsolta össze, majd a két szülő az előírtak szerint tornáztatta a fiút.– Sokszor sírva csináltuk a gyakorlatokat, mert Csabi csípett, rúgott, kapálódzott, kiabált – idézte fel az édesanya. – Ha valaki elment a házunk előtt, azt gondolhatta, hogy nyúzzuk a gyereket, de pár hónap után már megmutatkoztak az eredmények is – meséli Mariann, miközben mutatja a férje által összeeszkábált eszközöket, amelyeken ma már szívesen játszik a kisfiú.Közben egy óvoda is befogadta Csabit, ahol integráltan, más egészséges gyerekekkel lehet egy közösségben. Az óvoda pedagógusainak hozzáállása biztonságot jelentett a kisfiúnak. Most tartanak az iskolaválasztásnál, miután tavaly végül a bizottság is azt állapította meg, hogy Csabi nem autista. Ezzel véget ért egy hároméves kálvária.– Borzalmas volt ez a három év, de megérte – magyarázza Mariann. – Volt olyan karácsonyunk, hogy egy fillérünk nem volt, sírtak a gyerekek, mert éhesek voltak. A férjem szedte össze magát, szégyenkezve nagyon, de bement az önkormányzathoz, hogy segélyt kérjen. Ott segítséget kapott – még mindig könnyezik Mariann, amikor az elmúlt éveket idézi.– Ma már túl vagyunk a nehezén. Csabának már van állása, én közfoglalkoztatott vagyok, így már túléljük a hónapokat. És ami a legfontosabb, Csabi jól van, folyamatosan fejlődik, ősszel iskolába megy. Nem tudom, hogy mi lett volna, ha belenyugszunk abba, hogy nem lehet Csabit integrálni. Megerősített bennünket, a kapcsolatunkat a küzdelem. Nagyon szép évünk lesz, hiszünk benne!