Elefántmustra az éjszakai vadasparki programon

Tudnak úszni az elefántok? Miként választanak párt maguknak? – többek között ilyen kérdéseket tettek fel az idei első éjszakai vadasparki program résztvevői, akik szombaton este fél nyolckor az elefántház mellett gyűltek össze. Shah Rukh, Shanti és Taru számára Takács Zoltán hívószava kevés volt, csak azután mutatták meg magukat a látogatóknak, miután sárgarépával és egyéb finomsággal előcsalogatta őket. A szakembertől megtudtuk, az ázsiai elefántoknak nem jó a látása, 100 méterről nem tudnak megkülönböztetni egy embert egy bokortól, de kiváló hallásuk és szaglásuk kompenzálja ezt. – Olyan jó a szaglásuk, hogy 2-3 méter mélyről is kiszagolják a vizet – ismertette hazánk egyik legtapasztaltabb „elefántosa". Kérdésre válaszolva elmondta, úgy lehet szemléltetni az ázsiai és az afrikai elefánt közti különbséget, mintha a pulit vagy a magyar vizslát vetnénk össze a bernáthegyivel vagy a komondorral. – Mindkettő megtanulja ugyanazt, az ázsiai elefánt viszont kreatívabb, saját magától is kitalál dolgokat – tette hozzá.



A szegedi állatkert nyáron több alkalommal is kitárja kapuit szürkület után, s látványetetésekre invitálják a látogatókat. Az est folyamán a vendégek az éjszaka aktív, valamint a félősebb, az emberek elől inkább elhúzódó állatokat is megnézhették, továbbá egzotikus állatokkal ismerkedhettek meg a terráriumházban. A vállalkozó szelleműek kaliforniai királysiklót és madagaszkári bütykös csótányt is simogathattak, és természetesen a kedvelt nagyragadozó etetések sem maradtak el.