Élelmiszercsomagot kapott 3 rászoruló család

A három és fél éves Bendegúz boldogan nézegette az ajándékcsomagot. Fotó: Frank Yvette

A kiválasztottak két alkalommal kapnak konzervekből, édességből, tartós élelmiszerekből álló pakkot egymást követő két hónapban. Tegnap már a második körös támogatást kezdték meg, ők októberben még számíthatnak egy ugyanilyen értékű ajándékra.– Nem tudom még, hogyan viszem haza, biciklivel jöttem. Remélem, ráfér a csomagtartóra – mosolygott Farkas Anita, aki két unokájával és a szülőkkel él egy fedél alatt. Hasonlóan meglepődött Tóthné Márton Katalin is az ajándékdoboz méretén. Kisfia, a három és fél éves Bendegúz bele is kukucskált egyből, majd boldogan kezdett el majszolni egy szelet csokoládét. – Azt hittem, kézben elviszem majd, amit kapunk. Nem számítottam ilyen nagy dobozra – mondta a nő, aki 3 gyermeket nevel egyedül.A programra az Egy Ebéd Egy Esély Alapítványnál és a családsegítő szolgálatnál is lehet jelentkezni. Martonosi János kuratóriumi tag elmondta, az első turnusban volt diplomás anyuka támogatottjuk is, aki nehezen tudja eltartani gyermekeit. A program anyagi hátterét Kiss Attila tavaszi jótékonysági futásából, illetve az alapítvány bevételeiből finanszírozzák, és a tervek szerint folyamatos lesz.