Elköltöznek a mutatványosok: nincs helyük a vándorcirkuszoknak Szegeden önkormányzati tulajdonú területen

Cirkuszi állatok a panelek tövében. Rossz szomszédság. Archív fotó: Frank Yvette

– Önkormányzati területen jelenleg nincs olyan alternatívája a Makkosházi körút– Csongrádi sugárút kereszteződésében lévő zöld területnek, ami képes lenne egy vándorcirkusz befogadására – mondta el érdeklődésünkre Németh István, a Szegedi Városkép és Piac Kft. igazgatója. Az önkormányzati cég vezetőjét arról kérdeztük, hová költözhetnek a vándorcirkuszok, miután a frekventált lakótelepi területen idén januártól megszűnt „táborozási" lehetőségük. Megírtuk , nagyon sok lakossági panasz érkezett a Gáz utcai panelekben élőktől arra, hogy gyakran nem tudnak szellőztetni a cirkuszi állatok szaga, a szennyvíz, az előadások hangereje és erős fényei miatt. Emiatt tavaly ősszel az önkormányzat úgy döntött, a jó néhány éve a makkosházi zöld területen táborozó vándorcirkuszoknak mennie kell, helyükre pedig a kutyások jöhetnek – a terület egyik részén kutyafuttatót jelölnek ki. A vurstlik ugyanakkor maradhatnak: a terület másik felére már megérkezett az első.Egy ideig úgy tűnt, a Partfürdő alkalmas lehet a vándorcirkuszok új helyszínének, mert az frekventált,jól megközelíthető terület, kellően nagy, és a lakóházaktól is távol esik. Mint Németh István elmondta, egyeztettek a Szegeden rendszeresen turnézó cirkuszokkal, és megfelelőnek is találták az új helyszínt. Csakhogy a természet közbeszólt. A tartósan magas tavaszi árhullám miatt, ami átáztatja a talajt, a Partfürdő nemcsak a tavasszal megjelenő első cirkusz számára, de – ahogy megírtuk – a majális megrendezésére is alkalmatlanná vált. Azt ugyanakkor az önkormányzati cég vezetője nem tartja elképzelhetetlennek, hogy őszre már alkalmas lenne a terület a cirkuszosoknak.Szegedre évente 2–4 alkalommal jönnek vándorcirkuszok, amelyek eddig évi nagyjából kétmillió forintot fizettek bérleti díjként a város kasszájába. Ettől most elesik az önkormányzat.A cirkuszi produkciókról ugyanakkor nem kell lemondaniuk a szegedieknek. Az idén elsőként érkező Eötvös Cirkusz már talált magának helyet: a Rókusi körúti Tesco parkolójában várja majd a nézőket április 12. és 22. között. A Magyar Nemzeti Cirkusz – honlapja szerint – június 6-ától 17-éig „állomásozik" majd Szegeden, de arról egyelőre nincs információ, milyen helyszínen láthatók az előadásaik.