Elsát és a Sötét Nagyurat keresik a legtöbben: a legnépszerűbb farsangi jelmezek évek óta ugyanazok Szegeden

A felnőttek is keresik

A legnépszerűbb filmek alapján döntenek

Csak egy csoki

Vízkereszttől húshagyókeddig



A farsang a vízkereszttől húshagyókeddig, a nagyböjt kezdetéig tartó időszak elnevezése. Hagyományosan a vidám lakomák, bálok, mulatságok jellemzik. A farsang jellegzetessége, hogy a keresztény liturgikus naptárban nem kötődik hozzá jelentős vallási ünnep, alapvetően néphagyományokra épül. A farsang csúcspontja a karnevál. Ez a farsangvasárnaptól húshagyókeddig tartó utolsó három nap, ami télbúcsúztató is. Számos városban ekkor rendezik meg a híres karnevált (riói, velencei), Magyarországon pedig a farsang legnevezetesebb eseményét, a mohácsi busójárást.

Szegeden két nagy jelmezkölcsönző áll a gyerekek és szüleik rendelkezésére, ahol a farsangi időszakban egyre többen fordulnak meg. A Hajnóczy utcába költözött Shanti jelmezkölcsönzőben 1500 jelmez, több száz kiegészítő közül válogathatunk.– Érdekes, hogy mostanában felnőttek is legalább annyira keresik a kosztümöket, mint gyerekek. A kisebbek körében a Star Wars, a Marvel, a DC Comics, Assassin’s Creed figurái és a Trónok harca szereplői a népszerűek. A fiúknál Darth Vader mellett a Pókember a legkeresettebb. A lányoknál Elsa, a Jégvarázs szereplője verhetetlen. A tinilányok jobban szeretik a vagányabb jelmezeket, például a Halott menyasszony című animációs vígjáték szereplőjének ruhájának másolatát – magyarázta Borák Betti, az üzlet tulajdonosa. A Shantiban a gyerekjelmezekért 48 órára 3-4 ezer, a felnőttekre valóért 4-6 ezer forintot kell fizetni.A város másik kölcsönzőjében, a Játékdzsungel Játszóházban szerda délután a hatéves Beznoszka Dávid László kalóznak, húga, a négyéves Anita természetesen Elsának öltözött. Dávid azzal indokolta döntését, hogy a kalózos meséket szereti. Mint Jakucs László, a közel 20 éve működő kölcsönző tulajdonosa fogalmazott, annyi jelmezük van, hogy már nem is számolják. – A keresletet mindig az aktuálisan legnépszerűbb film határozza meg. A felnőttek a tematikus partikat szeretik. Ha White Party van, akkor mindenki fehér jelmezt szeretne. Vannak olyan baráti társaságok, akik hosszú évek óta idejárnak, és már nem tudunk nekik mit ajánlani, mert már mindennek öltöztek – tette hozzá a tulajdonos. A Játékdzsungelben 3500 forint a gyerek- és 4500 a férfijelmez bérleti díja kellékekkel együtt.Csak egy csokiba került viszont a szegedi Száz ikrek, Zsófi és Zoli édesanyjának a gyerekek idei jelmeze, amit február közepén viselnek majd az iskolában. Lapunk kedvéért a főpróbát szerda délután tartották. – Az egyik kolléganőmnek is ikrei vannak. Ők már tízévesek, ezért ki szoktak minket segíteni ilyenkor egy tábla csokiért. Nekik már több, összeillő kollekciójuk van – mondta a pedagógus édesanya, miközben Zolika ördögnek, Zsófi pedig boszorkánynak öltözve pózolt a kamerának. A gyerekek jelmezét a hozzájuk illő arcfestékkel dobta fel az édesanyjuk, Százné Sőrés Márta.