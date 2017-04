Első csapás a szúnyogokra

Másfél milliárd az országra



A központi szúnyoggyérítési programot – amelynek része például a légi kémiai védekezés, azaz a permetezés – az elmúlt évekhez hasonlóan idén is a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósága (OKF) koordinálja. Ez az önkormányzatok saját szúnyoggyérítési akcióival párhuzamosan, de attól függetlenül zajlik. A feladat közbeszerzési eljárása jelenleg is folyik, a feladatra összesen közel másfél milliárd forintot szánnak. A kémiai irtás az engedélyek birtokában május végén indulhat meg – tudtuk meg Mukics Dánieltől, a BM OKF helyettes szóvivőjétől.

A lárvák már megjelentek. Azért kell idejében elkezdeni a gyérítést, hogy ne fejlődjenek ki.

– Március 8. óta tart a csípésszámlálás, illetve a biológiai gyérítés, amelynek célja a szúnyoglárvák irtása. Lakossági bejelentést, panaszt még nem kaptunk – mondta el kérdésünkre Makrai László , a Szegedi Környezetgazdálkodási Nkft. igazgatója. 21 szegedi helyszínen végeznek csípésszámlálást az önkormányzati cég megbízásából, egyelőre Kecskésen, Szentmihályon, Hattyason és Gyálaréten vannak vérszívók, de egyelőre nincs belőlük sok.Az évtizedeken át lerakódott szennyvíziszappal teli gyálai Holt-Tisza továbbra is a város legnagyobb szúnyogbölcsője, amelybe jelenleg is használt termálvizet enged a területen működő kertészeti cég, a Floratom Kft. A szúnyoglárvák fejlődéséhez kedvező feltételek miatt a holtágban korábban indul meg a rovarok fejlődése, mint más pangóvizekben, és tovább is tart – magyarázta Makrai László.

A szúnyoglárvák ideális keltetőhelye a gyálai holtág. Fotók: Frank Yvette

A normálisnál nagyjából három hónappal tovább keserítik a városlakók életét a vérszívók, illetve ennyi idővel tovább tart az ellenük való védekezés a Holt-Tisza állapota miatt. A város 25 milliós szúnyog- és rágcsálóirtásra fenntartott keretének több mint a felét viszi el az itt tenyésző populáció gyérítése.Ez várhatóan idén és még jövő nyáron is így lesz. Utána azonban sokat javulhat a helyzet, hiszen elkezdődnek a gyálai holtág rehabilitációjának kivitelezési munkái, amelyre 2,9 milliárd forintot ad az Unió. Mint megírtuk (2016. december 12.: Kitakarítják és rehabilitálják a Holt-Tiszát ), a holtág medrét kikotorják, a szennyvízbevezetéseket pedig megszüntetik. Kozák Péter , az Ativizig igazgatója elmondta, az idei év a tervezéssel, az engedélyeztetéssel és a közbeszerzésekkel telik – a kivitelezési munkák optimális esetben 2018 második felében kezdődhetnek meg. A használt termálvíz elvezetéséhez a pályázat forrásából külön csatornát építenek, amely az élő Tiszába szállítja majd a kertészet melléktermékét.

Makón is felbukkantak már a szúnyogok, főként a Maros-parthoz közel és a kertvárosban élők találkoztak a vérszívókkal, de nem tömegesen. Invázióról nem beszélhetünk, még nem irtottak. Hódmezővásárhelyen azzal indokolták a „szúnyoghiányt", hogy eddig szárazság volt, ezért légi kémiai és földi meleg ködös gyérítést sem végeztek még a városban.Csongrádon is azt emelték ki, hogy kevés volt az eső, alacsony a Tisza vízállása, a folyó nem öntött ki, így a lárváknak kedvező pangóvizek sem alakultak ki. Szúnyoggal a csongrádiak és a szentesiek sem találkoztak még. A Kurca-parti kertes házaknál sem jelentek meg a vérszívók, ezért eddig gyérítésre sem volt szükség. Tervezik viszont az ebben a hónapban szokásos biológiai lárvairtást a Kurcánál.