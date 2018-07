Ételallergiásoknak segít Orsolya

Egy olvasónk ajánlotta figyelmünkbe Deák Orsolyát, aki hivatása, a tanítás mellett azon dolgozik, hogy a hozzá hasonlóan ételallergiában szenvedő társain segítsen. Munkája mellett vágott bele vállalkozásába. Orsolya azért nyitotta ezt a boltot, mert két éve kiderült, ő is ilyen problémákkal küzd.Sokáig nőgyógyászati panaszai voltak, majd elküldték egy belgyógyászati kivizsgálásra. A gasztroenterológus megállapította: a gliadinra érzékeny, amely a glutén egyik összetevője. Egy év múlva arra is fény derült, a laktóz is intoleranciát vált ki nála. Innen jött a Mentes Kuckó ötlete, hiszen akkor még nem volt Szegeden olyan hely, ahol süteményt, gyorskaját és alapanyagot is lehet kapni, sőt, le is lehet ülni családias hangulatban.– Mi is szerettünk eljárni otthonról és enni egy jót egy étteremben, ám ezt betegségem diagnosztizálása után csak úgy tehettem meg, ha több kiló élelmiszerrel indultam el otthonról. Ezért jött a kuckó ötlete, hogy a hozzám hasonlóknak is legyen módjuk csak úgy beülni valahova – mesélte Orsolya.Mint mondta, az ételérzékenységgel küzdők számára az a legnehezebb, hogy hiányzik az életükből a spontaneitás, nem ugorhatnak be bárhová csak úgy egy kis nasira.Ha a vendégnek ízlik, amit a Mentes Kuckóban evett, Orsi és munkatársa, Tombáczné Patyi Ildikó segítséget is nyújt abban, hogyan kell ezeket elkészíteni otthon.Egyre több hazánkban az ételallergiás, nekik speciális alapanyagokból kell főzni, sokan érkeznek úgy hozzájuk, hogy a klinikán most állapították meg a betegséget. Mások inkább tanácsért jönnek, arra kíváncsiak, miből süssenek pogácsát vagy épp kenyeret. Orsolya küldetésének érzi a segítségnyújtást, csakúgy, mint a tanítást.– Azért lettem tanítónő, mert azt gondoltam, van hatásom a gyerekekre és ezáltal a világra is. A kuckó kapcsán is azt tapasztalom, sok embernek tudok támogatást nyújtani abban, hogyan tudják elfogadni betegségüket. Ha igénylik, elmondom, mit és hogyan készítek, ám valakinek az a segítség, ha én csinálom meg számára az adott ételt, mert neki nincs ideje rá – mondja.Orsolya hajnalban kell minden reggel, maga készíti el a süteményeket, a pizzatésztát, hamburgerzsemlét, szendvicsalapokat, majd elmegy az iskolába, és a tanítás után folytatja a napot a boltban. Kérésre tortákat is készít, az alap minden esetben glutén-, tej- és szójamentes, a többi a megrendelő igényétől függ. Ottjártunkkor pont egy szülinapi tortáért érkezett tulajdonosa, a 8 éves, gluténérzékeny Léna. Édesanyja, Hankóczy Beatrix egy nyereményjáték kapcsán ismerte meg Orsit és a Mentes Kuckót, azóta ide járnak, és nagyon hálásak a segítségért.A Takaréktár utcai üzlet vendéglátórészét a tulajdonos barátnőjével együtt dekorálta ki. Aki itt kávézik, nem tejet, hanem például vaníliás rizstejet kap az itala mellé. A bolt megnyitásához Orsi természetesen elvégezte a megfelelő iskolákat. Saját tapasztalatai alapján dolgozik, ha szükséges, konzultál dietetikussal.Otthon kísérletezett ki többféle ételt. Sokféle lisztet kipróbált, ha kellett, tojás- és tejmentesített egy-egy receptet. Készített már saját ötleten alapuló répatortát, és a pizza is az ízlése szerint sül.