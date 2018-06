Extra adagot vagy fogyókúrás menüt is rendelhetünk: házhoz jön az ebéd - egyre népszerűbb ez a szolgáltatás

Egészséges, finom, de kevés, mert diétás. Tizenöt dekás ebédmenü az EgoFoodtól. Fotó: Török János

A Waffel Bt.-nél 850 adag étel készült csütörtökön. Házhoz nem, csak boltokba szállítanak. Fotó: Török János

A leves, a főétel és a legdrágább



Péntekre három, hétfőre egy helyen állítottunk össze magunknak ebédet. Az Ét-Trendnél a gombaleves 720, a sertéspörkölt pirított tarhonyával 800 forint. A legdrágább fogás a különleges ételek közt található kókusztejes csirkecurry 1100 forintért. A Pokerfoodnál a csípős mexikói bableves 395, a paradicsomos húsgombóc főtt burgonyával 790 forint, a legtöbbet a mézes narancsos csirkéért kérnek gyömbéres burgonyapürével, ez 995 forintba kerül. A Fitbalance-nál a joghurtos zöldbableves 410, a rántott pulykamell bazsalikomos-fokhagymás bulgurral 880, a legdrágább pénteki fogásuk pedig az ördög csirkecomb párolt zöldségekkel 1200 forintért. A Gastroyal honlapján már csak jövő hétfőre tudtunk rendelni, náluk a gulyásleves 620, a zúzapörkölt galuskával 960 forint, a legdrágább főételük 1150 forintért a Túróczy-csülök (sztrapacska csülökszeletekkel, juhtúrós tejföllel, füstölt sajttal).

Legutóbb a vendéglátóhelyek által kínált beülős ebédmenükről készítettünk körképet lapunkban.Akkor azt írtuk, Szeged belvárosában könnyebb megszámolni azokat a vendéglátóhelyeket, ahol nem kínálnak ebédre menüt (2016. február 7.:). Most – a teljesség igénye nélkül – az egyre népszerűbb étel-házhozszállítással foglalkozó cégek ajánlatai között néztünk szét, mivel rengeteg helyről lehet rendelni.A Waffel Bt. a Boldogasszony sugárúti konyháján naponta 800-850 adag ételt készít. Tőlük rendelni nem lehet, ők kisebb-nagyobb boltoknak viszik ki a dobozolt finomságokat. Belovai Zoltán ügyvezető-helyettes elmondta, 2015-ben 80 adag étellel kezdték, csütörtökön 850 adag ment ki. – Két bolttal kezdtünk, most tizenötbe szállítunk a sarki kisbolttól a nagyobb diszkontig. Hajnalban kezdődik a munka, mert a lényeg, hogy rövid idő alatt iszonyatos tempóval minden frissen készüljön. Külföldi példa alapján mi elosztóhelyekre visszük az ételt, így a vásárlónak nem kell korábban eldöntenie, mit akar enni, és fizetnie sem kell érte előre – mondta a fiatalember.Kothencz Péter, a tízéves Pokerfood ügyvezetője szerint az ételrendelés népszerűsége hosszú ideje állandó, csak folyamatosan átrendeződik a piac. – Én úgy látom, hogy a fizetőképes kereslet nőtt, és az igényesebb fogások felé tolódott el. Pár éve még az volt a lényeg, hogy minél olcsóbb legyen, mára nem ez a jellemző. Ebből a szempontból is átrendeződött a piac – magyarázta a napi több száz adag ételt készítő cég ügyvezetője.Szerkesztőségünkben is egyre népszerűbb az étel-házhozszállítás.Kata azt mondta, korábban a Pokerfoodtól rendelt ebédet. – Ismerőseim ajánlották. Volt, amikor nem az én ízlésemnek megfelelő volt az étel, de rosszat soha nem ettem, a leveseik pedig kiválóak. Az extra adaggal pedig ketten is jóllaktunk. Amikor hirtelen nagyon egészségesen akartam étkezni, akkor rendeltem a Vitál Konyhától is – mesélte Kata.Ivett is a Vitál Konyhától rendelt, amikor fogyni akart.– Egyrészt kalóriában ki van számolva, hogy mennyit ehetek, és annak megfelelően küldik a reggelit, ebédet és a vacsorát, másrészt finom volt, minőségi alapanyagokból – mondta. A fogyás fontos Tibornak is, aki az EgoFoodtól rendeli diétás ételsorát. Csütörtökön összesen 15-15 dekagramm bolognai csirkemellet kapott tésztával, mexikói marhatokányt szintén tésztával és csirkemellszeleteket párolt zöldségekkel. – Felmérés előzi meg az étrend kialakítását. Négyóránként eszem meg a három ételt. Bár úgy tűnik, azért fizetek, hogy kevesebbet adjanak, fogyásra tökéletes – értékelte a fiatalember, aki 2700 forintot fizetett a három ételért.