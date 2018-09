Félelmetes utakon járnak

Az egyik legveszélyesebb létező út például Bolíviában található. Az Észak-Yungas út csupán 61 kilométeres, de gyakorlatilag sziklákba vájva kanyarog 4650 méteres magasságban, és még csak korlát sem határolja sehol.

A szélessége néhol csak három méter, de ez nem feszélyezi túlzottan az egymást előzgető teherautókat. A helyiek már megszokták a veszélyt, aki odamerészkedik, tudja, mi várhat rá.



Épp úgy, ahogy a hasonlóan félelmetes pakisztáni Fairy Meadows úton, amely 8125 méteres magasságban kanyarog, vagy épp a Himalájában található Zoji La-hágón, amelyet felborult buszok és kiégett autók szegélyeznek, s ahol még a teheneknek is elsőbbségük van bármilyen járművel szemben.



Abban pedig, hogy valaki eldöntse, bevállalja-e az ismeretlen utakon való utazást, egy, a térképeken is megtalálható szám segíthet, amely jelzi az adott út veszélyességi fokát. A bolíviai Észak-Yungas út például 10/10-es értékelést kapott.



– Veszélyes persze nem csak minősége miatt lehet az út. Akadnak helyek, ahol a közlekedést nem sárátfolyások vagy szakadékok nehezítik, hanem rablótámadások. Ilyen például a brazíliai Rodovia da Morte, ahol felfegyverzett bandák várják az utazókat.



– A veszélyesek közé tartozik a világ leghosszabb autóval járható útja is, a Pánamerikai főútvonal (Carretera Panamericana), amely Észak-, Közép- és Dél-Amerikát köti össze. Ezen Alaszkától egészen Tűzföldig el lehet jutni.



Az egyik legveszélyesebb út a Földön: Észak-Yungas, amely Bolíviában található. Fotó: Dreamstime