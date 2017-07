Gáz van a gázszámlákkal

Az államé



Megírtuk, a GDF SUEZ többségi tulajdona két éve került a FŐGÁZ-hoz (2015. szeptember 15.: Az állami Főgázt 30, a GDF SUEZ-t 7 millióra büntette a hatóság). Ennek eredményeként a régióban lévő 753 ezer lakossági ügyfelüket és ügyfélszolgálatait átvette az ENKSZ Első Nemzeti Közműszolgáltatóhoz tartozó Főgáz.

– Már a második hónap, hogy nem kapok gázszámlát. Nem tűnik fel senkinek, hogy kimaradt?! Félek, hogy nagyon sok lesz egyszerre – panaszkodott Szabó Mihályné a Vadász utcából. Olvasónknak az is gondot jelent, hogy a mérőóra állását sem tudta bediktálni. Úgy számol, egyszerre a két csekken összesen 20 ezer forintot kell majd befizetnie.Főzésre, befőzésre és fürdésre használják a gázt. Azért szeret minden hónapban egyszerre személyesen diktálni és számlát fizetni, mert állították már át általányra, de akkor a ténylegesen fogyasztásnál jóval többet számláztak neki. Panaszosunk az mondja, kétszer járt már az ügyfélszolgálaton, de mindannyiszor türelmet kértek. Az asszony nem érti: ha állami cégbe központosították is a gázszolgáltatókat, miért nem felkészülten tették. És főleg miért nem értesítették a lakosságot?Ugyanazt látja, mint a szemétdíjak államosításánál. Ott is a lakosság járt rosszul a felhalmozódó fizetnivalók miatt. Utóbbiról megírtuk, a szemétdíjakat az állami központ, a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (NHKV) a napokban kiküldte a lakosságnak (2017. július 6.: Szemétszámla napokon belül ).Elküldtük kérdéseinket a Nemzet Közműszolgáltatóhoz, amelyhez a GDF SUEZ korábbi ügyfelei is tartoznak, úgy, ahogy az országban szinte minden lakossági fogyasztó.Mivel hivatalos válasz lapzártánkig nem érkezett, fogyasztóként az ENKSZ Főgáz szegedi ügyfélszolgálatán érdeklődtünk. Ott elmondták, azoknak a gázszámlája akadt el, akiknek az ENKSZ Főgáz számláz. (Akinek a Főgáz küldi a csekket, annak elméletileg rendben meg kellett kapnia.) A céges átalakulás miatt valóban nem tudnak mérőállást fogadni és számlát küldeni. A számlákat már – úgy tudják – nyomtatja a szolgáltató, és az július végéig megérkezik.Abban lesz egy kísérőlevél, amit érdemes tüzetesen átolvasni. Ugyanis új ügyfélkódot kap mindenki, ami a banki csoportos beszedéssel fizető ügyfeleknél és az online utaló fogyasztóknál jelenthet fennakadást. Mérőállást pedig július 27. és augusztus 8. között lehet ismét bejelenteni az ígéretek szerint.