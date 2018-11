Gyerekek meséi gyermekeknek-Mesék szárnyán Franciaországba

Egyedülálló ötlettel rukkolt elő az Alliance Française de Szeged Egyesület. Arra kérték a gyermekeket írjanak olyan meséket, amelyek Franciaországhoz köthetők.

A mesekönyvvel egy hiánypótló kiadványt szerettünk volna létrehozni, amely összeköti a francia és a magyar kultúrát. Ugyanakkor gyerekről, gyerekeknek szól.

– magyarázta ⁣Farkasné Mészáros Alexandra, az Alliance Française kommunikációs igazgatója. A Mesék szárnyán Franciaországba 72 oldalas kiadvány, mely 24 mesét tartalmaz, melyből 4 francia nyelve van, míg a többi magyarul. A könyv nem szimpla mesekönyv, inkább foglalkoztató kiadvány, melybe rajzolhatnak is a gyermekek.A franciául tanuló vagy francia származású gyermekektől azt kérték olyan meséket írjanak, amelyek kötődnek Franciaországhoz, a városokhoz vagy a kultúrához. A francia nyelvű meséket például azok a gyermekek írták, akiknek szülei közül egyikük francia, és az Alliance Francaise nyelviskolába járnak, azért hogy francia irodalmat és nyelvtant tanuljanak. Ők tanáruk, Eric Blin vezetésével, iránymutatásával írták meg ezeket.Legtöbb mese természetesen Párizsról vagy a Notre Dame-ról szól, ám voltak akik saját élményeiket vetették papírra. Így tette ezt a negyedik osztályos Lantos Lotti is, aki ugyan nem tanulja ezt a nyelvet, ám édesanyja testvére Franciaországban, Nimes-ban él és évente három-négy hetet ott töltenek. Lottinak két meséje is megjelent, az egyiket Franciaország déli részén fekvő római kori vízvezeték, a Pont du Gard ihlette. Lotti képzeletét a Gard folyói manói ragadták meg, ám a híres gumicukor gyárban, a Hariboban tett látogatásukról is született egy mese. Mészáros Alexandrától azt is megtudtuk, külföldön – például Svájcban élő - magyar gyermekek is küldtek be történeteket e-mailben.A legfiatalabb kis író 4 éves, a legidősebbek ötödikesek voltak, ők rajzoltak is meséjük mellé. A szombati könyvbemutatón az ifjú írók is részt vettek, érkeztek Szegvárról és Szentesről is. A kistelepülésről egy egész osztály jött, a könyvben van olyan iromány amelyet többen írtak , összesen 54 szerzője van az egyedülálló kiadványnak. A gyermekek mind kaptak is a mesekönyvből, amely egyébként kapható is a szegedi irodában. A könyv megvásárlásával a frankófon kultúrát, az egyesület alkotóműhelyeit, kiállításait támogathatják.