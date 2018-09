Haág: Járhatóvá kell tenni a kiskörutat!

– A megkezdett, de be nem fejezett, vagy egyenesen félbehagyott útfelújítások nem kis problémát okoznak Szeged közlekedésében – mondta hétfő reggeli sajtótájékoztatóján Haág Zalán. A KDNP szegedi elnöke, közgyűlési frakcióvezető felhívta a figyelmet arra, hogy a Tisza Lajos körúti munkák miatt az óvodába, általános és középiskolába, egyetemre való eljutás nehézségei mellett sokkal komolyabb problémák is felmerülhetnek: a klinikák és a rendelőintézet megközelítése nagyon körülményessé vált a betegek, betegszállítók és a mentők számára egyaránt.

Kiemelte, hogy a regionális ellátási körzettel bíró fogászati klinika megközelíthetetlen autóval, s az udvarában sem lehet parkolni.

Haág Zalán azt javasolta, a városvezetés tárgyaljon a kivitelezővel arról, hogy amennyiben a kiskörúti munkák tovább csúsznak, a Dugonics tér irányába is nyissanak meg egy sávot. Így a délutáni csúcsforgalom némiképp enyhülne, és a közösségi közlekedés járatai, valamint a mentők is át tudnának itt haladni a körforgalmak felé, valamint a fogklinika megközelítése is egyszerűbbé válna.