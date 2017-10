Három megyei középiskola szerepel a legsikeresebbek között: ketten a top10-ben

Élmezőnyben a Radnóti és a Tömörkény

A radnótisok büszkék az iskola előkelő helyezésére. Fotó: Karnok Csaba

A HVG rangsora után néhány nappal megjelent a Nők Lapja Iskolaválasztó kiadványa is, mely szintén a legsikeresebb magyar középiskolákat veszi számba. Különbség azonban a két kiadvány között, hogy a Nők Lapja nem százas, csupán tízes listákat állított fel, külön kezelte viszont az állami, alapítványi és egyházi iskolákat, azokon belül pedig a gimnáziumokat, szakgimnáziumokat és szakközépiskolákat.Ebben a kiadványban két Csongrád megyei oktatási intézmény szerepel. A legsikeresebb állami gimnáziumok rangsorában a szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium a győri Kazinczy-gimnáziummal megosztva a hatodik, és mivel előttük csak budapesti iskolák állnak, így a legsikeresebb vidéki gimnázium címet is elnyerték. Az állami fenntartású szakgimnáziumok között is van egy szegedi: a Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium, mely a kilencedik legjobb iskola az országban ebben a kategóriában.A Nők Lapja listáján egyébként a tanulók teljesítményét csupán a kompetenciamérések és az érettségi vizsgák eredményei alapján mérték. Ezek mellett az igazolatlan órákat, az évismétlők és a tanulói jogviszonyt megszüntetők számát, illetve olyan mutatókat néztek, mint az egy diákra jutó számítógépek, internetelérések és pedagógusok száma.

Nincs tökéletes lista

Szövegértésben Kistelek volt kiemelkedő

– Olyan szempontból korrekt ez a lista, hogy valóban csak a reálisan összehasonlítható adatokat vette figyelembe – mondta Gál Béla, a Radnóti-gimnázium igazgatója. – A továbbtanulásos adatbázissal például mindig az a probléma, hogy a külföldre felvett hallgatókat nem számolják bele, és aközött sem tesznek különbséget, hogy milyen szakon, milyen finanszírozású képzésen tanul tovább a diák, ami szintén differenciálna. Sajnos viszont a tehetséggondozást sem vették figyelembe, sőt a HVG-hez hasonlóan a tanulmányi versenyeket sem. Pedig ezek is differenciálnák az intézményeket: ahol nem versenyeznek a diákok, az vagy a tanár támogatásának hiányát, vagy a diákok képességét jelzi, de mindenképpen az iskola erősségét mutatja.Horváthné Szabó Éva, a Tömörkény-iskola igazgatója szintén örült az intézmény előkelő országos helyezésének, az azonban egyből feltűnt neki, hogy a szakmai tárgyak hiányoznak az értékelési szempontok közül – ami viszont a szakgimnáziumok esetében hiba. – Kilencedik osztálytól szakmai tárgyat is tanulnak a diákjaink, ötödik tárgyként ebből érettségiznek. Pont ez igazolná a szakmai jelleget a rangsorban – fogalmazott. Az igazgatónő hozzátette: mindettől függetlenül maga is úgy gondolja, hogy az iskola valóban az élmezőnybe tartozik, mivel szakmai képzésük országosan kiemelkedő: a tanulmányi versenyeken diákjaik rendre a legjobbak között végeznek.Tavaly egyébként a Nők Lapja kiadványának főlistáin egyetlen megyei suli sem volt. A tematikus bontású rangsorokban a Radnóti a legsikeresebb, szövegértést fejlesztő középfokú iskolák között akkor a nyolcadik volt, a fiúk szövegértését fejlesztő középfokú iskolák között pedig az ország legjobbja a móravárosi szakképző volt. Idén szövegértésben egyik intézmény sincs a top 10-ben, a hetedik helyen viszont Csongrád megyei iskola szerepel: a Kisteleki Árpád Fejedelem Katolikus Gimnázium és Szakgimnázium.