Hétszáz kukásautónyi illegális hulladékot raktak ki tavaly

Tudta?



A lomot a szegedi hulladékudvarokban ingyen be lehet adni napi egy köbméterig személyi igazolvány és lakcímkártya ellenében, amiből meg tudják állapítani, hogy van-e szemétdíjhátralékunk. A tartozás kizáró ok. Szegeden hulladékudvar tart nyitva szombaton is Tápén, Baktóban, a Vértói úton, Dorozsmán, Alsóvároson, Szentmihályon, Gyálaréten és a Sándorfalvi úti központi lerakó területén.

Szinte mindent átvesznek

Régi bútordarabokat is átvesznek – mutatja a Vértói hulladékudvarban Kazareczki Adrián. Fotó: Török János

– Én mindenkit nyakon vernék, aki szemétlerakónak használja a szelektív gyűjtőszigeteket. Hát nincs igény az emberekben arra, hogy megóvják a saját környezetüket?! – kérdezte felháborodottan Pintér Attila. A szegedi férfi hetente egyszer visz papírt, üveget és egyéb szemetet a Vértói úti hulladéklerakóba.– Bár a szelektív gyűjtőkbe is dobhatnám őket, de a nagyobb darabokat mindig idehozom, hogy ne foglalják a helyet a kisebb méretű edényekben – mondta. Szíve szerint megszüntetné a szelektív gyűjtőszigeteket, de minimum mindegyiket bekameráztatná, amire még csak néhány példa van a városban. Az illegális lerakókat keményen büntetné. – Mindenkinek van olyan családtagja vagy ismerőse, akit megkérhet arra, hogy egy rossz hűtőt vagy televíziót segítsen neki elvinni valamelyik hulladékudvarba – felelt a férfi arra a kérdésre, hogy nem minden háztartás engedhet meg magának saját kocsit, és jobb híján ezért teszik ki a veszélyes hulladéknak minősülő háztartási gépeket is a gyűjtőszigetek mellé.– A hullámpalán, a háztartási kommunális hulladékon, az azbeszttartalmú anyagon, a kátránypapíron, az üveggyapoton és a szurokkal érintkező anyagokon kívül mindent ide lehet hozni – mondta Kazareczki Adrián, a Szegedi Környezetgazdálkodás Vértói hulladékudvarának kezelője.

Tévé és hűtő

Fotó: Török János

A veszélyes hulladék feliratú konténerben igazi tévéarzenálra bukkantunk: a régi típusú monstrumok mellett már a plazmatévék első generációja is megtalálható a hűtőszekrényen, régi rádión és ipari légkondicionálón kívül.Veszélyes hulladékkal a Hont Ferenc utca 14. szám melletti szelektív gyűjtőszigeten is találkoztunk: egy kidobott tévé már darabjaira szedve hever itt, és egy hűtőszekrény is vár az elszállításra. Ez a hely a környezetgazdák felmérése szerint a Hargitai utcai, a Fő fasori és Csillag téri mellett a város legproblémásabb gyűjtőszigetei között szerepel.

Brutális méreteket öltött

Lomtalanítási időpontok



A városban legközelebb május 27-én lesz lomtalanítás Újszeged Temesvári körút–Szőregi út–Felső kikötő sorral határolt területén. Június 10-én Alsóvároson és Móravároson lesz lomtalanítás, míg június 17-én az Északi városrész–Gedó–Makkosház–Fodorkert–Rókusi lakópark–Harmónia lakópark között.

Makkosházon – amint azt Makrai Lászlótól, a Szegedi Környezetgazdálkodási Nkft. ügyvezetőjétől megtudtuk – csak bő három hét múlva lesz lomtalanítás, így a veszélyes hulladékokat nem lett volna szabad kitenni. – Felháborító, cinikus, kártékony és közösségellenes gyakorlat a lakosság egy részétől, hogy az éj leple alatt autóval a lomot vagy háztartási hulladékot a gyűjtőszigetek mellé ömlesztik. Ezek az emberek ne nyugtassák a lelkiismeretüket azzal, hogy ezt úgyis elvisszük! Az illegális hulladéklerakás alól ez még nem ment fel senkit – fakadt ki az ügyvezető.A társaság tavaly Szegedről 5 millió 674 ezer 500 kiló illegálisan lerakott szemetet szállított el, ami megközelítőleg 700 darab tömörítetten megrakott kukásautó mennyiségnek felel meg. Lomtalanításkor tavaly mindössze 718 ezer 820 kiló hulladék gyűlt össze a városban. – Az illegális hulladéklerakás kezd brutális mérteket ölteni – közölte Makrai László