Hogy ne csak ünnep előtt gondoljunk a rászorulókra: 500 adag ételt osztott ki a Boldogságfalva - galéria

Nemcsak karácsonykor kell a szeretetünket kinyilvánítanunk, hanem a hétköznapokban is – vallja Szalma Róbert, a Boldogságfalva Közhasznú Alapítvány elnöke. A kanálforradalmár és csapata idén is ötszáz rászorulónak osztott az Anna-kútnál meleg ételt, valamint zöldségekből, édességekből álló csomagot.– Visszük azoknak a tagtársaknak, akik nem tudtak eljönni – mutatta az ételhordót a Vakok és Gyengénlátók Csongrád Megyei Egyesületének tagja, Dudás Attila. – Minden évben ugyanazt az ételt kapjuk, vegetáriánus székelykáposztát. Nagy segítség ez nekünk, ha nem szorulnánk rá, nem jönnénk ide – tette hozzá tagtársa, Pajkó Ferenc. Megjegyezték, örülnének, ha lenne benne hús, de így is szívesen fogyasztják. Szalma Róberttől megtudtuk, nem véletlenül készítenek olyan ételt, amelyben nincs se tej, se glutén, sem pedig hús, gondolnak azokra, akiknek valamilyen ételintoleranciájuk van, vagy éppen valamilyen diéta miatt nem fogyaszthatnak bizonyos étkeket.Az adományért sorban állók között halmozottan hátrányos helyzetűeket láttunk, minden évben mozgáskorlátozottaknak, értelmi fogyatékosoknak, hallás- vagy látássérülteknek oszt az alapítvány ételt, a jegyeket ezúttal is civil szervezetek önkéntesei osztották ki előzetesen, hogy valóban a legrászorulóbbak kapják. Sokan szégyellik, hogy mások segítségére szorulnak. Egy egyedül élő asszony nem is árulta el nevét, nehogy a szomszédok között beszédtéma legyen, hogy adományért állt sorba. Elmondta, alacsony a nyugdíja, nagy segítség neki a meleg étel, a zöldségekből pedig levest fog főzni.A körzet önkormányzati képviselője, Binszki József idén is képviselői keretéből támogatta a Boldogságfalva munkáját 150 ezer forinttal. A DK-s politikus úgy fogalmazott, az a dolga az embernek, hogy ha teheti, segítsen másokon, ezért is működik együtt az alapítvánnyal évek óta.