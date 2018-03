Imre szaporítható gyömbért keresett: húsvétra is tartalékolt Telekosár nyereményéből a sándorfalvi nyugdíjas

A sándorfalvi Csókási Imrének, Telekosár játékunk újabb nyertesének nem sokat kellett gondolkodnia: felesége, Gyöngyi az aktuális reklámújságból, az akciós termékekből állította össze a bevásárlólistát. Fotó: Frank Yvette

– Vitaminhiányos szezon van, narancsot, mandarint, banánt viszek haza, no meg gyömbért, de nem ám megenni, szaporítani – válogatott a gumók között a majd 70 éves Csókási Imre, Telekosár játékunk harmadik fordulójának egyik nyertese.A korábban műszaki diszpécserként dolgozó nyugdíjas részletesen elmagyarázta a gyömbér szaporításának csínját-bínját. – Vizes tálkában áztatjuk pár napig a gumót, majd amikor a kis sarjadás erőre kap rajta, a földbe dugjuk, mintha krumplit vetnénk, úgy is kell felszedni.Imre egyébként sem idegenkedik a kertészkedéstől, hobbikertjében az otthoni konyhára szükséges zöldségeket, gyümölcsöket előállítja, nyugdíjas tanárnő feleségével, Gyöngyivel minden évben megtöltik kamrájukat befőttel, savanyúsággal, lekvárral. 1972-ben kötött házasságukból két ikerfiú született – életük legnagyobb szerencséjeként – fogalmazott Imre. Azóta ez az első alkalom, hogy nyertek. A siker közös, hiszen felesége töltötte ki és Imre adta le a Délmagyarország szegedi ügyfélszolgálati irodáján a szelvényt.Az újságot Imre gyerekkora óta olvassa, először szülei fizettek rá elő, nősülése után pedig ő. Az újságot mindennap apróra kivesézi, kedvence a Lakás és Kert magazin, Gyöngyi pedig a Lillát és a Gasztromagazint kedveli leginkább.A sándorfalvi nyugdíjasnak nem kellett sokat gondolkodnia, mit tegyen a kosárba, mert felesége az áruház aktuális reklámújságából az akciós termékekből állította össze számára a bevásárlólistát: mirelitáru, sajt, olaj, tészta került még a kosárba. Mivel évente vágnak disznót, és tíz tyúk is kapirgál az udvarban, sem húsra, sem tojásra nem kell költeniük.