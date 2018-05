Indul a MASZK Egyesület tavaszi programja a szegedi Régi Zsinagógában

A programsorozat csütörtökön Lovasi András, Heidl György és Gábor Andor Véletlen című estjével indul. A műsor gerincét Lovasi András szólólemezének dalai és Lackfi János megzenésített versei adják, de néhány latin nyelvű himnusz is felcsendül.

Lovasi András, Heidl György és Gábor Andor Véletlen című estjével indulnak a tavaszi programok. Fotó forrása: Maszk Egyesület

Május 9-én visszatér Szegedre a kolozsvári Váróterem Projekt. A fiatal alkotócsapat különleges, több fesztiválon is bemutatott Reacting Chernobyl című előadása Szvetlana Alekszijevics Csernobili ima és Wladimir Tchertkoff The Crime of Chernobyl: The Nuclear Gulag (Csernobil bűne: a nukleáris gulág) szövegei nyomán készült, rendezője Cosmin Matei.

A fiatalokra fókuszáló, május 22-én kezdődő 8. Thealter U21 plusz kisfesztiválon öt alkotócsapat mutatkozik be. A Réczei Tamás rendezte nyitóelőadás, a Mengele törpéi, melyet a Kaposvári Egyetem másodéves hallgatóival állított színpadra, az 1869-ben Máramarosban született törpe testalkatú Ovics Eizik Simon és hét liliputi gyermekének történetét dolgozza fel. Másnap a negyedéves kaposvári diákok Caligula helytartója című előadása látható, melyet a k2 Színház rendezői, Benkó Bence és Fábián Péter állítottak színpadra.

Május 24-én egy monodrámát láthatnak a nézők: Gyöngy Zsuzsa egy különleges nő, Marie Curie életét eleveníti fel a Radioaktiv című előadásban, melynek rendezője Kovács Dániel Ambrus. A k2 Színház május 25-én egy klasszikussal, az Antigoné tantermi előadásával tér vissza Szegedre. A fesztivál zárásaként a Színház- és Filmművészeti Egyetem Telma és Lujza című előadásában Ballér Bianka és László Lili végzős hallgatók lépnek színpadra, akik egy félresikerült balatoni kiruccanás történetét mesélik el.

Május 30-án az Élettörténetek.hu előadássorozat újabb két darabja, a Pira / Bella érkezik Szegedre. Ezúttal Szabó Máté rendezésében Borbély Alexandra és Ullman Mónika elevenítenek meg két tévedést: „Egy lány fiútestben születik és ezért megjárja a poklot. Egy született prosti – ahogy ő vall magáról – tanítónéni testben születik, de a mai magyar valóság közbeszól".

Egy monodráma, a szabadkai Kosztolányi Dezső Színház és a Nyári Mozi Színházi Közösség koprodukciója zárja a májusi programsorozatot. A Karton és karfiol című előadást Döbrei Dénes állította színpadra a Kossuth-díjas vajdasági magyar író, költő, műfordító, Tolnai Ottó művei alapján, a versek és a zene megszólaltatója Mészáros Gábor.



A részletekről a Maszk Egyesület honlapján tájékozódhatnak.