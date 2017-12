Irhakabátot 175 ezerért is vehetünk: eddig elmaradt a roham a karácsonyi vásárban, kevés vevőre panaszkodnak az árusok

Az idei sláger: a bojtos sapka

Glicerin a hógömbben

Ilyen kevés vevő soha nem volt

– Nézd, ellátok innen egészen a Dugonics térig, annyira nincs senki – mutatta egy sálakat és futballklubos törölközőket árusító fiatalember a Szegedi Karácsonyi Hetek rendezvénysorozat egyik helyszínén, a Széchenyi tér közepén. Igaz, hétfő délután indultunk el feltérképezni az idei karácsonyi vásár árukínálatát, de abban az összes általunk megkérdezett kereskedő egyetértett, soha nem voltak ilyen kevesen, mint idén.– Érdemes itt vásárolni, mert olcsóbb, mint az Árkádban. Itt fele, mint ott. A karácsonyi vásárban közvetlenebbek is az emberek, mint egy bevásárlóközpontban – érvelt a vásár mellett a keszthelyi származású Maszlagi Dezsőné Márta, aki bőrkesztyűket és sapkákat árul. Ő is azt mondta, az eső ellenére jó volt a hétvégi forgalom, a hétfő viszont nagyon gyenge. A bőrkesztyűk 3900, az idei év slágerének számító bojtos sapkák pedig 2500–2900 forintért találnak gazdára nála.Márta mellett árul a vásár legszórakoztatóbb eladója, Reményi Péter, aki egyből erős poénnal indított. Kijelentette, hogy neki van a legtöbb BMW-je és Maseratija Magyarországon. Azt már csak mi tesszük hozzá, hogy játék autókról beszélünk. A madzagra kikötött, kicsit szomorúan körbe-körbe sétáló ló pedig nem csak körbe-körbe tud ám menni, hívta fel figyelmünket, hanem ha a lakásban akadályba ütközik, hirtelen irányt változtat. Ekkor már majdnem szédülni kezdtünk a forradalmi technológia láttán, de a kereskedő nem engedte lankadni a figyelmünket, már terelt is tovább a csodakenőcsök felé, amelyek közvetlenül a citromfacsaró és a házi burgonyacsipsz-készítő fröccsöntött műanyag mellett kaptak helyet. A gyógyulni vágyóknak a kecsketejkrém és a csigakrém nyújt enyhülést tégelyenként egy ezresért, de továbbmegyünk: a német alpesi gyógynövényes balzsam szinte minden bajra gyógyír, nem is csoda, hogy az már 3000 forint. A körbe-körbe járkáló paci egyébként 1500, az éneklő kutya pedig 3999 forint.Klasszikus karácsonyi dísz a hógömb, amit egy budapesti cég standján Dékány Erzsébet árul. Portékájuk titka, hogy egyszerű víz helyett glicerin van benne, ezért hosszabb ideig látszik bennük a havazás. A jól ismert látványt nyújtó gömböt 1000–2400 forintért adják. Ugyanitt a világító asztali díszek 400–700 forintba kerülnek.Útba ejtettünk még néhány könyves standot, kézzel készült és kézzel festett kerámiákat, szintén kézzel készült natúr szappanokat, ékszereket, ásványból készült ékszereket, karácsonyfadíszeket, míg el nem érkeztünk a zákányszéki bőrdíszműves, Takács Sándor faházikójához. A mester 20 éve dolgozik a szakmában, a kézműves bőr kártyatartók 2200, a szintén kézműves bőr pénztárcák 5200–6500 forintért kelnek el. – Nem meglepetés lesz, mert tavaly a testvére kapott innen pénztárcát, most pedig a másik lányom is kap egy szép darabot – mutatta Jakab Istvánné Emese, aki lányának, Tündének vett karácsonyi ajándékot a zákányszéki bőrdíszművesnél.A Széchenyi tér legdrágább termékeit a Szolnok megyéből érkezett Papp Szőrme kínálja. A gyönyörű, bárányból készült irhakabátokat 135–175 ezer forintért adják, de van női mellény 35 ezer forintért is. Papp Józsefnéék felkészültek, náluk kártyával is lehet fizetni, bár mint mondta, 17 éve árul a szegedi karácsonyi vásárban, de ilyen kevés vevője soha nem volt, mint idén. – Pedig ezek a kabátok 20 év múlva is kabátok lesznek – tette hozzá.A Dóm téren napnyugta körül csak a szél fütyült a fülünk mellett. Itt sem taposták egymást a vevők a kézműves termékekért, még a Széchenyi térnél is kevesebben lézengtek.