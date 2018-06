Ittasan fejest ugrani délben a hideg vízben - külön-külön se jó ötlet, a mentők elmondják, miért!

Baleset- és bűnmegelőzési nyereményjáték

Amint beköszönt a nyár, hogy az ember családostul vagy barátokkal reggel levonul a strandra és egész nap ott van. Ezzel önmagában még nem is lenne baj, viszont sokan már legyintenek rá és elcsépeltnek gondolják a szakemberek figyelmeztetéseit. Pedig egy egész napos strandolással és a mostani "divatnapozással" - a veszélyes 11-15 óra közötti időszakban kifeküdni, víz mellé vagy a vízre, naptej nélkül - fokozottan fennáll a napszúrás, a leégés, kiszáradás és a bőrrák kockázata.Legfontosabb, hogy mindig készüljünk védőöltözettel: védjük a fejünket kalappal, sapkával, nedves kendővel, bármivel, a testünket pedig egy lenge inggel, pólóval. Mindig legyen nálunk elég folyadék, ilyenkor a 3-4 liter az ajánlott: ezt nem kólából és sörből kell összehozni természetesen, a megfelelő hidratálás miatt víz, szóda vagy csak ásványvíz ajánlott. A sima vízzel „vízmérgezést" lehet előidézni. Ha már megtörtént a baj, a népi gyógymódokat felejtsük el: nem kell se vaj, se olaj, a leégésen egy módon segíthetünk: a hűtéssel.A fiatalok kedvelt szokása a vízbe ugrálás, amit gyakran ittasan, felhevült testtel tesznek meg a hideg vízben. Így megnő a traumás sérülések kockázata is, de a nagy hőmérséklet-különbségnek köszönhetően a test reflexszerűen reagál: a légút lezár, begörcsölnek az izmok, emiatt fulladás és ájulás is felléphet. Ezért fürdés előtt az arcot, a végtagokat és főleg a mellkast-tájékon mindig vizezzük be előre. A mentők kérik, ha baj van minden esetben kérjünk segítséget a 112-es segélyhívón, és vízből csak szakavatott mentsen. A légzésvizsgálat után életmentő lehet, ha a mentők kiérkezéséig el tudjuk kezdeni az újraélesztést. Ennek a lépései pedig:- biztonságot teremtünk körülöttünk és kemény alapra helyezzük el a beteget, akár már a csónakban el kell kezdeni az ellátását, amint van szabaddá tett légút,- vállainál fogva megrázzuk, megszólítjuk,- két kezünkkel a fejet hátra hajtjuk,- 10 másodperc légzésvizsgálat az arca fölé hajolva, mellkasát figyelve,- víz alá merültek vagy vízbe fulladt betegek esetében a vizsgálatot követve először 5 befújást kell alkalmazni és ezt követően kezdjük el a mellkas-kompressziókat.- ha nincs két normális levegővétel 10 másodperc alatt, vagy az nagyon erőlködő, akkor megkezdjük az újraélesztést.- egyik kéz a mellkas középső-alsó harmadára, ujjak a borda vonalával párhuzamosan- másik kéz rá az előzőre, ujjak összekulcsolva- nyújtott könyökkel 30 lenyomás, 5-6 centi mélyre, 100-120-as frekvenciával- ez után 2 normál levegővételnek megfelelő befújás(a befújásokat csak képzett szakember végezzen, laikusok csak mellkas nyomását csinálják a mentő megérkezéséig)- ezt csináljuk a mentők megérkezéséig.A mentők kérik, mindenki vigyázzon magára és egymásra is figyeljünk, mert a baj csak egy kis odafigyeléssel is megelőzhető. Ezek a veszélyforrások fokozottan fennállnak gyerekeknél és időseknél, így a piciket ne hagyjuk magára a vízparton se homokozni, gondoskodjunk róla, hogy árnyékba kerüljön és a folyadékpótlása biztosított legyen.