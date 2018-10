Javított a reggeli eső Szeged levegőjén - már nem veszélyes a szálló por koncentrációja

Tegnap megírtuk: egészségtelennek minősítették Szeged levegőjét, mert tovább nőtt a szálló por koncentrációja. Csütörtökön 11 órakor elérte a riasztási küszöbértéket, a légköbméterenkénti 100 mikrogrammot. A mai napon erről levélben is tájékoztatta Szeged önkormányzatát a Csongrád Megyei Kormányhivatal:



Az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat részeként a Szeged, Rózsa utcában (Vízmű telep) üzemelő automata mérőállomás adatai alapján a PM 10 – szálló por-koncentráció az elmúlt napokban meghaladta a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez ötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet szerinti „Tájékoztatási üszöbértéet".

Megírták: szerdán 77, csütörtökön 80 μg/m3 volt a szálló por koncentrációjának átlaga. Szerencsére közben okafogyottá vált a figyelmeztetés, ugyanis megjavult az idő szálló por szempontjából. A tájékoztatóba is belefoglalta a kormányhivatal, hogy a reggel 7 óráig számított átlag 45 volt, a 24 órás átlag valószínűleg a tájékoztatási küszöbérték alatt lesz. Az Időkép szmogtérképén is tájékozódhatnak az aktuális helyzetről - amikor felkerült oldalunkra a tájékoztató, 33-as értéket mértek, de volt ma már 16 is.

A magas szálló por koncentrációt a legnagyobb valószínűséggel a felszín közeli hajnali hideg idő okozta, melynek hatására a lakossági tüzelés megkezdődött, továbbá napközben szélcsendes meleg idő volt, a városban légcsere, a levegő minőségének javulása nem jött létre.

A következő napokban várható PM10 koncentráció alakulását a jelenlegi adatok alapján pontosan nem tudjuk megbecsülni: OMSZ előrejelzés szerint jelentős javulás nem várható, de az előrejelzés 2018. október 16-i keltezésű

- olvastuk a tájékoztatóban: a tényleges időjárásban változás történt, 19-én reggel eleredt az eső, ami jelentős javulást okozott a levegő minőségében PM10 tekintetében.

Milyen veszélyeket jelent a légszennyezés?

Percenként átlagosan 12-16 alkalommal lélegzünk, ezzel naponta körülbelül 16000 liter levegőt keringetünk át körülbelül 100 négyzetméternyi légzőfelületen. A belélegezhető méretű részecskék, a szennyező, káros anyagok a légutakba bejutva egészségkárosodást okozhatnak. A szálló por (PM10) a talaj eróziójából, valamint az utak kopásából és ipari tevékenységből származó részecskéket tartalmaz.

A szállópor-koncentráció rövid távú emelkedése izgatja a nyálkahártyákat, köhögést és nehézlégzést válthat ki. A tüdőben felszívódva gyulladásos folyamatot indíthat el. Ebben az időszakban többen fordulnak orvoshoz asztma és krónikus légcsőhurut, valamint szív-érrendszeri megbetegedések miatt. A szálló por részecskéi ingerlik a szem kötőhártyáját, a felső légutak nyálkahártyáját. A 10 mikronnál kisebb porrészecskék lejutnak a tüdőhólyagokba. A szennyező anyagok gyulladást keltenek, asztmás rohamot provokálhatnak. Hatásukra heveny, illetve krónikus légzőszervi betegségek (pl. krónikus bronchitis) egyaránt kialakulhatnak, fokozódó nehézlégzés jelentkezhet. A nyálkahártya ellenálló képessége a kórokozókkal, allergénekkel szemben csökken. Egyes kutatások szerint a légszennyezettség növelheti az agyvérzés, a szívritmuszavarok, a koraszülés, az érelmeszesedés kockázatát és árthat a fejlődő magzatoknak.

Leginkább veszélyeztetett csoportok: Asztmások, tüdőbetegek és szívbetegek, zok a személyek, akik gyakran végeznek fizikai munkát szabadban, időskorúak, gyerekek.

Hogyan védekezhetünk, amikor rossz a levegő?

A várandós nők, gyermekek, idősek, betegek - ameddig a határértéket meghaladó mértékű légszennyezés fennáll - kerüljék a szabadban való tartózkodást! A csecsemőket ne sétáltassuk! A magas por koncentráció miatt a szabadtéri sportolás – egészséges személyeknek- sem javasolt!

Érdemes a tömegközlekedést előnyben részesíteni, még a kényelmi szempontok feladásának árán is. Az avar és kerti hulladékok égetése tilos. A dohányzás elhagyásával, a lakás tisztán tartásával, a vegyszerek (dohányfüst, gáztüzelésű berendezések égéstermékei, a szigetelőanyagokból, ragasztókból kipárolgó formaldehid, a légfrissítő aeroszolokból, dezodorokból esetlegesen felszabaduló kén-dioxid, különféle rovarirtó szerek) ésszerű használatával a beltéri szennyező anyagok szintje hatékonyan csökkenthető. Egyébként ha kint rossz a levegő, bent sem lesz sokkal jobb, hiszen a rossz kültéri levegő nem csak szellőztetéssel, hanem a nyílászárók résein keresztül is bejut az épületekbe. Így jobban járunk, ha a szellőztetést a hajnali órákra időzítjük és ha tehetjük, tanácsos a kinti levegőt megszűrni, megtisztítani.