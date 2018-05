Jénai diákok a Móravárosiban - bizonyítványt is átvehettek

Három hétre 12 jénai diák érkezett a Szegedi Szakképzési Centrum Móravárosi Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájába. A német fiatalok, akik az Erasmus+ programban jöttek Szegedre, különböző szakmai programokon vettek részt, köztük olyanokon is, amelyekre hazájukban nincs lehetőség. Élményeikről pénteken, a búcsúnapon prezentációt tartottak. A program végén átvehették Europass bizonyítványukat is, amely jövőbeli állásinterjúikon bizonyítja, hogy külföldi tapasztalatokat is szereztek.