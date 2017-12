Jövőre megkezdik a kerékpárút építését és a művelődési ház energetikai korszerűsítését és bölcsőde is lesz Forráskúton

Évek óta folyamatosan fejlődik a több mint kétezer fős Forráskút – joggal büszke rá a polgármester, Fodor Imre. Fotó: Segesvári Csaba

Évek óta folyamatosan fejlődik a homokháti kistérséghez tartozó, több mint kétezer fős Forráskút – fogalmazott lapunknak év végi összegzésében a település polgármestere. Fodor Imre a sikerekről szólva elmondta, hogy a beadott pályázataik jó része nyert, így jövőre elkezdődhet a kerékpárút építése és a művelődési ház energetikai korszerűsítése is.

Korszerűsítik a sportöltözőt és azt az épületet, amelyikben a védőnői szolgálat van. Jelenleg a közbeszerzési eljárások kiírása zajlik, a beruházások jövő évben mindenképpen elkezdődhetnek. A legfontosabb azonban jelen pillanatban, hogy idén elkezdték építeni a bölcsődét, a munka januárban be is fejeződik.– A bölcsi 170 millió forintból épül meg, ebben természetesen az épület kivitelezésén túl a teljes berendezés is benne van – tette hozzá Fodor Imre, aki azt is elmondta, hogy gyerekekben nincs hiány, sok baba születik Forráskúton, így várhatóan mindig gyerekzsivajtól lesz hangos az új bölcsőde.