Kampányt kezdenek a speciális játszótérért

– Már megkaptuk az építési engedélyt a lift beépítésére, de a szomszédban működő DAKK Zrt.-hez – amelynek a beleegyezésére szintén szükség van az építkezés elkezdéséhez – ez még nem jutott el. Ezért egyelőre csúszik a kivitelezés, pedig a közeledő tél miatt eléggé sürgető lenne még jó időben elkezdeni – mondta el Péntek Imréné, a szegedi GEMMA-iskola igazgatója.



A sérült fiatalok fejlesztését, foglalkoztatását végző intézménynek a Déllift Kft. ajánlott fel egy felvonót, hogy a háromszintes épületben tudják mozgatni a halmozottan sérült diákokat.



Jelenleg csak a földszinten, emiatt zsúfoltabban tudják megtartani a foglalkozásokat, noha az épület másik két szintje is alkalmas lenne erre. A lift kialakításához az épülethez kapcsolva egy külső, liftaknával ellátott lépcsőházat kell felhúzni. Az igazgató úgy számol, ezt nagyjából másfél-két hónap alatt lehet megépíteni, ha kedvező marad az időjárás.



Szintén régi álma az intézménynek, az idejáró sérült fiataloknak és szüleiknek egy speciális játszótér kialakítása, amelynek látványtervei már elkészültek. A kivitelezéshez felhasználják a magánszemélyek és cégek kupakadományaiból befolyó összeget is.



Nagyjából 6,5 tonna kupakot sikerült erre a célra összegyűjteni – amelynek felét a Pillér Takarékszövetkezet adta –, egy teherautónyit már el is szállítottak belőle a feldolgozóhoz.



A kezdetben néhány speciális hintából álló elképzelés azonban az elmúlt időszakban továbbfejlődött, ugyanis pályázati pénzt is sikerült hozzá kapni, és kampányt is indítanak „játszótéri nagykövetek" közreműködésével. Az önkéntes nagykövetek feladata az lesz, hogy 10 ezer forintos játszótéri támogatásért lobbizzanak a társadalmi felelősségvállalást fontosnak tartó cégeknél.



A játszótérre összegyűlt teljes összegből a tervek szerint kora tavasszal egy hónap alatt felépítenék a különleges játszóteret.



– Ez egy komplett, integráló játszótér lenne, ahol együtt játszhatnának a sérült és ép gyerekek, ahogy ez az ország más részein, például Nyíregyházán már működik. Ebbe bevonnánk a szegedi óvodákat is – mondta el Péntek Imréné. Hozzátette, a játszótér végső célja az, hogy az ép gyerekek az együttjátszás révén megtanuljanak természetesen viszonyulni sérült társaikhoz. Hangversenyből is támogatják a liftet A lifttel kapcsolatos építkezés 14 milliós költségének fele áll jelenleg rendelkezésre. A további szükséges forrás egy részének előteremtéséhez jótékonysági hangversenyt szerveznek december 2-án a színházba Napfényes Gyermekarcok címmel, amelyet Novák Katalin család- és ifjúságügyi államtitkár nyit meg – tudtuk meg Péntek Imrénétől.