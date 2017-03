Katonának öltöztették a kutyatetemet Petőfitelepen

Egy szeméttelepen fotózta le a kutya tetemét olvasónk.

– Egy ismerősöm járt hétvégén a petőfitelepi szemétlerakónál, ő vette észre ezt az elképzelhetetlenül beteg "kompozíciót" – mesélte olvasónk, aki a hallottak alapján csak férjével együtt mert kimenni a helyszínre, hogy dokumentálja az esetet, és elküldje szerkesztőségünknek az ott készített fotókat. A nő kérte, hogy a nevét ne írjuk le.– A telepre nem lehetett bemenni, a kapubejárótól nem is látszik semmi, elég volt azonban csak elindulni a kerítés mellett, és már bele is botlottunk. A látvány megdöbbentő volt. Egy kutyatetemet állítottak ki az udvarra, lábainál kikötözve. Bukósisakot és napszemüveget adtak rá, még egy játék gépfegyvert is akasztottak a nyakába. Nagyon morbid látvány volt, miközben az állatnak néhol már a csontjai is látszottak.

Olvasónk a készített fotókat elküldte a Dél-alföldi Állatvédelmi Őrszolgálatnak is.– Teljesen le vagyok döbbenve – fogalmazott Meznerics Tünde ügyvezető. Mint mondta, hasonlóan megbotránkoztató eset még nem történt a régióban. – Szerintem ez már kimeríti a perverziót. Arról nem is beszélve, hogy ez az „alkotás" fertőző is, hiszen tetemből készült.Az állatvédők bejelentést tettek a rendőrségen, amely vizsgálja az eset körülményeit.