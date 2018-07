Kazánt vesz és felújít a Szetáv - A szükséges összeg harmada jut csak karbantartásra

Szegeden 21 hőkörzet van, ami 250 hőközpontot lát el, míg a föld alatt 200 kilométernyi vezeték köti össze a rendszert, hogy meleg víz, illetve fűtés legyen a távfűtött lakásokban, intézményekben.



A rendszert jóformán a panelok építésével egy időben alakították ki, és az azóta eltelt 35–40 évben a fűtési körök összekötése, gépészete, villamosenergia-ellátása alig változott. A legutóbbi közgyűlésen jóváhagyták, hogy a Szegedi Távfűtő Kft. (Szetáv) kazánházak generáljavítási munkáira, egy helyszínen pedig új kazán vásárlására nettó 290 millió forintot költhet saját forrásaiból Felsővároson, Tarjánban és Odesszában. Ezeken felül az összegből műhelyek is megújulnak két helyszínen, jelen állapotukban ugyanis alkalmatlanok nemcsak a kulturált, de a biztonságos munkavégzésre is.



– Mivel az utóbbi 20 évben jelentős felújítások nem történtek a mindennapi üzembiztonságot megalapozó kisebb beruházásokon kívül, így a Szetáv mára eljutott oda, hogy rendszerszerűvé váltak a meghibásodások. Éves szinten 25–30 csőtörést is kezelnünk kell, de az alapvető gépészeti berendezések sem húzzák sokáig, a 30–40 éves kazánok sorra besülnek, javíthatatlanok. A mögöttünk álló fűtési szezonban Felsővároson adódtak a legnagyobb problémáink, az egyik fűtőműben a 4 nagy alapkazánból 2 felmondta a szolgálatot. Ott a tönkrement berendezéseket pótoljuk egy modern, energiahatékony kazánnal – magyarázta lapunknak Kóbor Balázs, a cég ügyvezetője, miért is szükséges elkölteniük nagyjából 300 millió forintot.



Megtudtuk, nagyjából 6–8 milliárd forintból lehetne a szegedi távfűtőrendszer primer ellátórendszerét a mai kor követelményeinek megfelelő szintre felhozni, ennyi pénz azonban nincs. – Ahhoz, hogy 10 év alatt megújuljon a rendszer, évente 800-900 millió forintot lehetne elkölteni rá, ehelyett van most 300 millió, vagyis a generáljavításokra fordított összeg alacsony – jegyezte meg.



Az idei, Felsővárost, Tarjánt és Odesszát érintő beruházások nem hoznak modernizációt, csak a működőképesség fenntartását szolgálják. Kóbor Balázs megjegyezte, nemcsak a Szetávnak kellene a modernizációra költenie többet, a lakossági oldalon is szükség lenne komplett gépészeti megújítási programra.