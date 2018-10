Két napig Szegeden hazánk legnevesebb könyvkiadói

A Magvető, a Kalligram, a Libri, a Forum, a L’Harmattan, a Typotex, a JAK, a FISZ, a Tiszatáj és a Symposion kiadó is bemutatkozik.– Úgy vélem, fontos, hogy azok a könyvkiadók, akik ma Magyarországon szépirodalmi, társadalomtudományi, művészettörténeti szempontból meghatározóak, mind itt vannak. Nem kell a hallgatóknak száz kilométereket utazni azért, hogy megismerjék őket. Fontos emellett az is, hogy a kerekasztal-beszélgetéseken olyan témákat járunk körbe, amelyek aktuálisak a mai könyvkiadás szempontjából – hangsúlyozta Gyenge Zoltán, az SZTE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar dékánja.Kerekasztal-beszélgetések, író-olvasó találkozók, könyvbemutatók, könyvvásár és -csere, az e-folyóirat és az e-könyvkiadók bemutatkozása, kiállítás, felolvasás, valamint írók és filozófusok focimeccse várja az érdeklődőket.Kovácsné Katona Andrea és Fekete Flóra is a könyvkiadásban képzeli el jövőjét. Andrea most először vesz részt az eseményen, Flóra már tavaly is itt volt, szerinte értékes rendezvény, hiszen az elmúlt esztendőben a kiadóvezetők is bemutatkoztak. Mint mondták, örülnek, hogy tanáraik is itt vannak, akiktől már az órák keretében is sokat kaptak, most ezt a tudást tovább bővíthetik, ebben a jelen lévő szakemberek segítségükre vannak. Kiemelték, ahhoz hogy a szakmában majd érvényesülni tudjanak, érdemes ilyen helyszíneken mozgolódniuk.A kétnapos esemény ma a TIK épületében folytatódik délelőtt 10 órától.Kovácsné Katona Andrea és Fekete Flóra szerint az ilyen események által még jobb szakemberekké válhatnak.