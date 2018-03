Kezdődik Szegeden a tavaszi nagytakarítás - galéria

A nyugalmi időszakban ideális a fák fenntartó, ápoló metszése, ezért végzik most ezeket a munkálatokat – tudtuk meg Makrai Lászlótól, a Szegedi Környezetgazdálkodási Nkft. ügyvezetőjétől. A cég munkatársai négy kosaras autóval végzik a nyesési munkálatokat városszerte. – Fontos tudni, hogy kollégáim és én is erdészeti végzettséggel rendelkezünk. Az elmúlt hat évben 36 ezer fa nyesése történt a városban, így durva becsléssel elmondható, hogy a szegedi faállomány felén az épületek védelme, a közlekedés, a közvilágítás működése és a balesetveszély kockázatának csökkentése érdekében beavatkozás történt. Emellett mintegy 3000 elszáradt, viharkárt szenvedett, így veszélyes fát kellett kivágnunk – részletezte.Makrai hangsúlyozta, indokolatlanul nem vágnak ki fákat. A társaság kizárólag jegyzői határozat alapján vághat ki fát, erre az elmúlt hat évben 1360 eset volt. – Mivel ezen munkák technológia- és forrásigényesek, a fejlesztések is megtörténtek az elmúlt években. Tavaly a negyedik emelőkosaras járművet állítottuk be, újabb brigáddal, és immár minden kolléga professzionális felszereléssel, gépekkel, eszközökkel rendelkezik, ami a veszély minimalizálása mellett a hatékonyságot is javította – fűzte hozzá Makrai. A szükségszerű fakivágások mellett jelentős fasorpótlások, erdőültetések is történtek a városban, tavaly 3400 csemetével bővült az állomány, amit a „Zöld Szegedért" szalag is jelez.Évente 3224 négyzetméteren virágoznak egy- és kétnyári növények Szegeden – ebből legtöbb a belvárosi parkokban található. Az ügyvezető elmondta, a jelenleg nyíló, a telet átvészelő kétnyári virágok egy szegedi kertészetből kerültek a város közterületeire. Az ősszel talajba került tulipánhagymák pedig minőségi holland virághagymák. – Az elmúlt évben a virágfelületek mérete nem növekedett a városban, ellenben bizonyos közterületek az idei rekonstrukciós projektek után zöldebbé, virágosabbá alakulnak. Ilyen például az Erzsébet liget és a Klapka tér. Kisebb saját fejlesztésként az Aradi vértanúk terén, a Gödör felől egy gyalogos áttaposás alakult tetszetős virágdombbá – mondta el a cégvezető.Az éjszakai fagyok után a hétvégén kezdődik a fák, cserjék, rózsák növényvédelmi kezelése is városszerte. Erről Makrai azt mondta, szegedikumnak számít, mert a hazai nagyvárosokban nem jellemző, hogy ilyen munkálatokat is végeznének. A tavaszi lemosó permetezéseket éjszaka végzik, a kijuttatott permetlé az autókon és az ablaküvegen nyomot hagyhat, de kárt nem okoz.