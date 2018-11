Komposzt készül az összegyűjtött növényi hulladékból - 80 tonna levél hullik le februárig Szegeden

Gereblyéznek a Budapesti körúton. Fotó: Karnok Csaba

Halomban áll a zöldhulladék a Sándorfalvi úti szeméttelepen. Fotó: Kuklis István

Hosszú, enyhe, napos ősznek örülhettünk az elmúlt két hónapban, a megszínesedett falevelek azonban már nem sokáig dekorálják a fákat, azok ugyanis folyamatosan hullnak. Ahol még nem kezdték el összegyűjtésüket, akár több centiméter vastagságban is állhat mostanra az avar. Ha azonban a város összes lehulló levelét egy helyre hordanánk, valószínűleg egy toronyházból is fejest ugorhatnánk a kupacba különösebb veszély nélkül.– A város 75 ezer fájáról 80 tonna levél hullik le – mondta el Makrai László, a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója. – Ez száz embernek ad folyamatos munkát októbertől februárig. Ha végeznek egy helyen, gyakorlatilag kezdhetik is elölről a munkát. A belvárosi díszparkokban napi rendszerességgel gereblyéznek, a többi városrészben egymás utáni ciklusokban.A faleveleket egy köbméteres zsákokba gyűjtik, amelyeket aztán egy hangárba szállítanak el. Itt nagyjából egy hónap alatt válik belőle komposzt, amelynek egy részét értékesítik, a többit pedig a város ágyásaiban, talajjavításra használják fel. Makrai László hozzátette, magánterületeken szintén jelentős mennyiségű falevél gyűlik össze ilyenkor. – Saját telken belül értelemszerűen mindenkinek magának kell ezt összeszedni, de az ingatlanhoz tartozó járdát is köteles mindenki tisztán tartani. Akinek pedig közterületen, a háza előtt van cserje vagy fa, annak a levelét is neki kell feltakarítania – hívta fel a figyelmet.Aki nem elég figyelmes, rá is fizethet arra, hogy a környezete tele van növénnyel. Hetente kétszer száz liter falevelet átlátszó zsákban a kommunális járat elszállít mindenhonnan, ha azonban ezt valaki színes zsákban vagy más hulladékkal szennyezetten teszik ki, annak az elszállítási költséget kiszámlázzák. Amennyiben valakinek nem elég heti két százliteres zsák, annak érdemes házi komposztálással próbálkoznia. Ha viszont erre nincs helye vagy igénye, a hulladékudvarba kell kivinnie az összeszedett avart, azt ott hétvégén is átveszik.