Közösségi teret avattak a falunapon

Közösségi teret alakítottak ki több éves munkával Gyálaréten a művelődési ház mellett, a kemencét és hozzá tartozó pergolát a szombati falunapon adták át a helyieknek. A kemencét fel is avatták: előző este már befűtötték, majd másnap délelőtt megsütötték benne a településrész első kenyerét. A tésztát Bartáné Papp Andrea hagyományőrző gyúrta hagyományos kenyérlisztből, pici kovásszal. Aba P. Ákos népi iparművész pedig a sütésért felelt. A nyolc cipót kakaspörköltjük mellé el is fogyaszthatták a résztvevők,- Remélem sokat fogják az itt élők használni a megújult közösségi teret, lehet itt szülinapi-, névnapi bulikat baráti összejöveteleket tartani. Sőt sportolhatnak is, hiszen a pergola mellett lévő műfüves pálya még komplexebb szolgáltatást nyújt a kikapcsolódni vágyóknak – mondta Nógrádi Tibor, Gyálarét önkormányzati képviselője. Tőle azt is megtudtuk Szilágyi Árpádtól és Oláh Jánostól kapta a település a kemencét, és egy nevének elhallgatását kérő vállalkozó építette a nyitott árnyékolószerkezetet.A gyálai falunapokat évek óta Mária nap környékén tartják, aki kápolnájuk védőszentje. Tavaly óta bővült az esemény kakasfőzéssel. Idén 34 bográcsban főtt a három mázsa hús családok, baráti társaságok bográcsában, a húst a szervezők biztosították. Egész nap gazdag programok vetélkedők, zenés- és gyermekprogramok szórakoztatták a családokat.