"Kulturáltan" sem lehet avart égetni a belvárosban - elmondjuk, mit kezdhet a lombbal!

A Délmagyarország Csörög rovatába telefonált be évekkel ezelőtt olvasónk, aki felháborodott egy másik olvasó megjegyzésén, miszerint kulturáltan is lehet avart égetni.



„Hogyan? Öltönyben, Ady-kötettel a hónunk alatt?"

- tette fel a kérdést. Nem a levegőminőség miatt indult a vita: azt kifogásolták, hogy a kertbe, erkélyre teregetett ruha büdös lesz a füsttől. Főleg ha tűzre dobja a hobbikertész a feleslegessé vált PET-palackokat, autógumit, miegyebet is.

Akkor még nem beszéltünk róla ennyit, idén viszont minden második nap szembejött a facebookon: 6 órányi avarégetés annyira szennyezi a környezetet, mint 250 busz 24 órányi közlekedése. Szeged levegőminősége egyébként sem a legjobb, idén ősszel már volt egészségtelen szinten a szálló por koncentrációja. Ebben az időszakban gyűlik össze a legtöbb zöldhulladék, mind a kertben, mind az utcákon. Arról az elmúlt napokban már írtunk, mi történik a közterületen lehullott falevelekkel. Most azt is végigvesszük, mit tehet vele egy magánember?

A lyukas cipő nem zöldhulladék

Lehet, hogy a máglya tűnik a legegyszerűbb lehetőségnek, de ha tehetjük, inkább hagyjuk ki. Szegeden helyi rendelet is szabályozza, mikor, hogyan égethetünk. A belvárosban - a Tisza folyó, Oldal utca, Bécsi krt., Moszkvai krt., Londoni krt., Párizsi krt., Berlini krt., Brüsszeli krt., Római krt. által határolt terület - például soha, sehogyan.

Avar és kerti hulladék alatt a rendelet a következőket érti: fanyesedék, ág, gally, fű, lomb, lábon álló növényzet, tarló és növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett egyéb szerves hulladék. Nem tartozik tehát ide a feldarabolt lakkozott fabútor, a régi Lada lyukas gumija, a leselejtezett, lyukas cipő, ruhanemű.

Ezt semmiképpen se tegyük a belvárosban! Illusztráció: delmagyar.hu

Belvároson kívül sem olyan egyszerű azonban a helyzet: a városi rendelet március 1-április 15., valamint október 1 és november 30 között engedi meg a zöldhulladék elégetését, 8-18 óráig, és a szomszédokat is értesítenünk kell terveinkről. Csak 18 évet betöltött, cselekvőképes személy égethet – vagy felügyelnie kell. Kerülni kell a tűzveszélyt, gondoskodni kell oltásra alkalmas eszközökről. Soha nem szabad otthagyni a parazsat! A hulladék legyen száraz, mert úgy kevésbé szennyezi a levegőt, és szélcsendes időben gyújtsuk fel! Irányított égetést külterületen a tűzvédelmi hatóság engedélyével végezhet az ingatlantulajdonos, legfeljebb tíz egybefüggő hektáron – a részletes rendeletet itt olvashatják el.

Szereti Ön a szálló port?

A köztéri zölhulladék sorsáról szóló cikkünkből kiderül: a város utcáin összegyűjtött falevelekből is komposzt lesz. A végterméket visszaforgathatjuk a talajba, és környezetszennyezés nélkül szabadulhatunk meg az avartól, gallyaktól, elszáradt egynyári virágoktól. Egy átlagos, méretes, úgy 100 kilós kupac elégetése során



csak szálló porból (10 mikrométernél kisebb levegőben lebegő részecskék) 1,7-4,9 kg (1,7-4,9 milliárd mikrogramm) keletkezik.

Ennek a határértéke 50 mikrogramm köbméterenként – az Eumet cikkében elolvashatják, mi minden jut még a szervezetükbe egy kiadós avarégetés következtében. Marad némi hamu, amit a növények alá szórhatunk, de ez töredéke annak, amennyi hasznos anyagot a növények a komposztból kinyerhetnek. A folyamat során az elhalt növényi részeket mikroorganizmusok bontják le és alakítják át humusszá.



Kell hozzá néhány négyzetméter árnyékos hely a kertben, és megfelelően felaprított zöldhulladék. A komposztnak érintkeznie kell a talajjal, onnan jutnak a kupacba a lebontó mikroorganizmusok - használhatunk komposztálódást gyorsító anyagokat, indító kultúrákat is, de nem alapfeltétel. Fontos, hogy nedvesen tartsuk, védjük a tűző naptól, és rendszeresen keverjük össze! Erre kiváló régi, hasznos szerszámunk, a vasvilla.



Kell hozzá türelem is, mert nem pár nap alatt megy végbe az átalakulás: a komposztálás folyamata általában 1 év, de bizonyos növények, vastagabb ágak komposztálása ennél több időt is igénybe vehet. A közhiedelemmel ellentétben például a diólevél is komposztálható – sőt, a növények kimondottan szeretik –, csak valamivel hosszabb idő alatt bomlik le. Megkönnyíti a munkát, ha van komposztálóedény, aprítógép, de felvághatjuk a hulladékot metszőollóval is.

Ha kiszakad a gyenge zsák, a tulaj takarít

A házi komposztálást javasolja Makrai László, a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója azoknak, akiknél heti két százliteres zsáknál több falevél, hulladék termelődik. Hetente kétszer száz liter falevelet átlátszó zsákban ugyanis a kommunális járat elszállít mindenhonnan, ahol elég zöldhulladék termelődik közterületen, a házak, társasházak előkertjeiben. Mármint október 22 és november 30 között - a részletes tájékoztatót megtalálják a hulladékgazdálkodás internetes oldalán.

A száraz faleveleket a legjobb komposztálni, de vannak más megoldások is. Illusztráció: delmagyar.hu

Ha valaki színes, átlátszatlan zsákban vagy más hulladékkal szennyezetten teszi ki a lombot, annak az elszállítási költséget kiszámlázzák, nyilatkozta korábbi cikkünkben az ügyvezető igazgató. Nyilván nem véletlen, hogy hangsúlyozzák az átlátszó zsákot. A lakosság gyűjtötte zöldhulladékba korábban is sokszor kevertek kavicsot, üvegcserepet, egyéb nem oda való dolgot. Mi pedig a tájékoztatóból emelnénk még ki, hogy ne vegyenek gyenge zsákot, mert ha kiszakad, a hulladékgazdálkodás nem takarítja fel a tartalmát a ház elől! A feladat Önökre vár.



Ha az ügyfél nem komposztálna, az első megoldás, ami eszünkbe jut, a hulladékudvar. Ha ezeket valamilyen oknál fogva nem tudja igénybe venni az ügyfél, a társasházak belső kertjeiben keletkező zöldhulladékot jelenleg - mivel a özszolgáltató nem biztosítja az elkülönített zöld hulladé gyűjtés feltételeit - a 385/2014. (XII.31.) Korm. rendelet 4.§. (7) bekezdése alapján a vegyes hulladék gyűjtésére alkalmas edényben tudja elhelyezni - derült ki a Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. válaszából, amikor feltettük a kérdést: mit tegyünk a hulladékkal, ha udvaron, belső kertben kertészkedünk? A hulladékudvarokban akár hétvégén is átveszik, egy köbméterig díjmentesen, a szegediek listáját és nyitvatartását megtalálják a környezetgazdálkodás honlapján. A zöldhulladékot az ügyfelek az ürítési napon emblémás zsákban kirakhatják a vegyes hulladé gyűjtő edényü mellé - ez a zsák szintén 110 literes. Nagyobb mennyiség esetén konténert is rendelhetnek, ugyancsak a Szegedi örnyezetgazdálkodási Nonprofit Kft.-től.