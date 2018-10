Lemondott a sándorfalvi iskola igazgatója - Hüvös László személyes okok miatt kérte hétfőn a felmentését

Személyes okok miatt felmentését kérte hétfőn igazgatói tisztsége alól Hüvös László, a sándorfalvi Pallavicini Sándor Általános Iskola intézményvezetője. Szerettük volna megtudni tőle, miért döntött így, ám előbb egy nap haladékot kért, majd tegnap üzenetben annyit közölt: minden, az intézményt érintő munkáltatói kérdésben a felettesét keressük. Plesovszkiné Ujfaluczki Judit szegedi tankerületi igazgató megerősítette Hüvös lemondását. Mint írta, Kollárné Gellai Tünde tagintézményvezető-helyettes vezeti most az intézményt. A tagintézmény-vezetői pályázatot októberben kiírják, és eredményes pályázati eljárás esetén 2019. január 28-tól lehet új igazgatója az iskolának.



Hüvös László történelemtanárként is dolgozott az iskolában, így azt is megkérdeztük, ezt az állását megtartotta-e. A tankerületi igazgató elmondta, közalkalmazotti jogviszonya továbbra is fennáll, a történelem tantárgyat tanítja az intézményben.



A szegedi önkormányzati képviselő viharos körülmények között lett intézményvezető négy éve. Pályázatát a 12 éve a poszton lévő Nógrádi Erikával szemben adta be, rajtuk kívül volt egy harmadik pályázó is, az intézmény egyik pedagógusa. A szülők és a tantestület egyöntetűen a korábbi igazgató mandátumának meghosszabbítására voksolt, a kinevezést mégis Hüvös kapta meg. A szülők egy csoportja ezt követően tiltakozó aláírásgyűjtésbe kezdett, ám az új igazgató ennek ellenére hivatalba lépett 2014 augusztusában. Erről a posztról mondott le hétfőn.