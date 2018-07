Magyarok Kenyere - 14 mázsa búzát gyűjtöttek a rászorulóknak Szeged környékén

A szőregi rendezvényen tizennégy mázsa kenyérrevalót gyűjtöttek össze, amelyből a Böjte Csaba ferences rendi szerzetes vezette dévai Szent Ferenc Alapítvány mellett a szegedi alsóvárosi ferenceseknek is jut.

Évről évre egyre több gazda ajánlja fel búzáját a határon túli gyermekeknek. A Kárpát-medence magyarlakta területeiről nemzeti összefogással gyűjtenek búzát, és a felajánlott termés egy részét lisztként, a másik részét pedig kenyérként juttatják el a rászorulókhoz.A Magyarok Kenyere jótékonysági programban idén nemcsak a környező településekről – Ferencszállásról, Deszkről, Kübekházáról, Újszentivánról és Tiszaszigetről – hoztak búzát Szőregre, de tápéi gazdák is csatlakoztak, és szegedi cégtől is érkezett felajánlás – tudtuk meg Rózsavölgyi József önkormányzati képviselőtől.Kiss Szabolcs, aki családjával száz hektáron gazdálkodik Tiszaszigeten, azt mondta, bár rosszul indult a tavasz, jó lett a termése. Ő három gazda búzáját hozta el a sajátja mellett. A gazdákat Juhász Tünde kormánymegbízott köszöntötte. Azt mondta, büszkék lehetnek magukra a gazdálkodók, hogy összefogásukkal egy ilyen ügyet támogatnak.A szőregi Mályva téren idén már nemcsak gazdareggelivel, hanem bográcsos birkapörkölttel is megvendégelték az adományozó gazdákat, akik kicsit szakmáztak is. Kiderült, a térségben 2800 hektáron termelnek búzát, az aratás a szokásoknak megfelelően július 5-én kezdődött, és a tervek szerint a hétvégén be is fejeződik.A ferencszállásiak adományát Jani János polgármester (jobbról) szállította Szőregre, a lepakolásban a főszervező, Rózsavölgyi József segített neki. Fotó: Kuklis István